Padel Best Village: RTL 102.5 a Monte Carlo per due giorni di sport e business

L’inaugurazione dell’evento, prevista alle 10 di sabato 26, è stata spostata di mezz’ora, in modo da non accavallarsi con i funerali di Papa Francesco. E proprio al compianto pontefice è stato dedicato un minuto di silenzio prima del taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione.

Un weekend dedicato al divertimento , al business e all’ inclusione . Per il terzo anno consecutivo la suggestiva cornice di Monte Carlo ha fatto da sfondo a uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo e imprenditoriale: il Padel Best Village , organizzato dalla società BSG SRL, con il patrocino dell’Ambasciata d’Italia a Monaco. RTL 102.5 ha raccontato anche quest’anno con collegamenti in diretta e tanti contenuti social la manifestazione, confermando la propria attenzione verso lo sport a 360 gradi.

La Five Padel Cup

Anche quest’anno, di fianco ai panel e agli stand dedicati alle aziende di settore, all’interno del Grimaldi Forum sono stati allestiti tre campi da padel e due da pickleball. A stimolare la curiosità dei visitatori del Padel Best Village, i match organizzati nell’ambito della Givova Five Padel Cup: 5 tornei che si svolgevano in contemporanea coinvolgendo diverse categorie di giocatori. In campo abbiamo visto: vip ed ex sportivi professionisti (personaggi del calibro di Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ciro Ferrara...); sponsor e partner dell'evento (tra gli "atleti"ci siamo cimentati anche noi di RTL 102.5 - e questo motiva le virgolette); atleti con disabilità e, infine, un intero tabellone dedicato all’atteso torneo Italy-France che ha visto in campo giocatori provenienti dai migliori circoli italiani e francesi.

In campo anche il sottoscritto e il collega Niccolò Beccatti, entrambi in squadra con due ascoltatori (Ludovico e Alessandro) che avevano partecipato all’iniziativa “RTL 102.5 TI REGALA FIVE PADEL CUP 2025 A MONTE CARLO”. Sorvoleremo sulle nostre performance in campo, fortunatamente passate in secondo piano davanti al divertimento e alla bella occasione di incontro e crescita offerta dalla manifestazione (spoiler: entrambe le nostre squadre hanno collezionato in totale 4 game in 4 incontri, perdendo con clamoroso distacco).

A vincere il torneo VIP Man di quest’anno sono stati Vincent Candela e Gigi Di Biagio, le due icone del calcio italiano che hanno dimostrato grande intesa e spirito di squadra.

A chiudere l’evento, una riffa di beneficenza a favore dell’associazione Figh Aids Monaco, sostenuta dalla Principessa Stephanie di Monaco, svoltasi presso il Twiga.