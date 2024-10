Juventus annuncia acquisto di Arda Güler del Real Madrid, ma è tutto falso: account X hackerato

Il giovane talento turco a Torino? Fake news. Ecco cosa è successo

La Juventus ha acquistato Arda Güler del Real Madrid. Anzi, no, trattasi di fake news, frutto dell'hackeraggio dell'account X in lingua inglese del club bianconero. Il tweet della Juventus Alle 14.43 di oggi l'annuncio via social: "Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! 🖤⚪ La stella nascente del calcio fa ora parte della famiglia #Juventus ! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio". Con tanto di foto che ritrae il calciatore 19enne in aeroporto. Trattasi, tuttavia, di notizia totalmente infondata, anche perché il calciomercato in Italia, così come in Spagna, è chiuso (riaprirà a inizio 2025). Poco fa la Juventus ha spiegato cosa è accaduto; "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema". Insomma, il gioiellino turco del Real Madrid di Carlo Ancelotti non è in arrivo a Torino. Almeno, per il momento. Gli altri messaggi pubblicati Sull'account in lingua inglese della Juventus in questi minuti sono apparsi anche altri contenuti. In uno di questi si legge che "il presidente del Fenerbahçe Ali Koç ha annunciato oggi le sue dimissioni con una decisione a sorpresa". Anche in questo caso nulla di vero, ma solo il risultato della fantasia dell'autore o autrice dell'attacco informatico. La 'trovata' dell'hacker ha suscitato grandi reazioni, tra like, condivisione e commenti. Tra questi uno dei più divertenti è a firma di Michele Fusco, tifoso bianconero che si rivolge alla società: "No, dovete lavorare per prendere Arda Guler, non l'hacker!" Chi è Arda Güler Il 6 luglio 2023 Arda Güler viene acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid, con una operazione da 20 milioni di euro più 10 di bonus. L'esordio risale al 6 gennaio 2024, mentre il primo gol è arrivato il 10 marzo. Nella prima stagione nei blancos ha siglato 6 reti in 12 match.

