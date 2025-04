Serie A, Monza-Como 1-3, Parma-Inter 2-2, Milan-Fiorentina 2-2

MONZA-COMO 1-3

Il Como scrive una pagina memorabile della sua storia, conquistando per la prima volta il derby lombardo contro il Monza in Serie A. Allo U-Power Stadium, nella seconda sfida stagionale tra le due squadre, i lariani si impongono 3-1 e fanno un passo importante verso la salvezza. La gara si apre con il Monza subito avanti grazie a Dany Mota, abile a sfruttare un’incertezza difensiva e a battere Butez. Ma la reazione del Como è immediata: al 15’ Ikoné pareggia i conti con un gran tiro sul secondo palo. La sfida si fa più equilibrata, ma un altro errore difensivo dei padroni di casa permette agli ospiti di ribaltare la situazione: Pedro Pereira sbaglia il controllo in area, ne approfitta Diao che con freddezza realizza il 2-1. Nel secondo tempo il Monza va vicino al pareggio, colpendo anche una traversa, ma il Como è spietato: al 51’ Vojvoda trova il tris con un gran destro all’incrocio. I biancorossi faticano a reagire e la partita scivola via tra i fischi del pubblico di casa. Per il Como, invece, è festa grande: un successo storico che avvicina la permanenza in A e regala una giornata da ricordare.





PARMA-INTER 2-2

L'Inter frena clamorosamente a Parma ed offre al Napoli un occasione enorme per accorciare in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi va avanti 2 a 0 nel primo tempo grazie anche ad un Sommer strepitoso, ma si fa rimontare in soli 9 minuti durante il secondo tempo. La partita si sblocca al 16esimo grazie alla solita incursione di Di Marco che mette in mezzo il pallone da sinistra, sul secondo palo di fa trovare pronto Darmian e con il sinistro batte Suzuki sul primo palo. Allo scadere del primo tempo Thuram segna un gol decisamente fortunato: davanti al portiere il francese svirgola completamente il pallone, la palla però si alza e finisce in porta con una traiettoria a pallonetto che beffa Suzuki. Il Parma non ci sta ed entra in campo nel secondo tempo aggredendo subito l'Inter che invece sbaglia atteggiamento abbassando il baricentro facendosi schiacciare. Bernabé accorcia le distanza al 60esimo grazie ad un sinistro preciso da fuori area. Passano solo 9 minuti e la squadra di Chivu pareggia con Ondrejka: tiro da fuori area deviato da Acerbi e palla che finisce in rete spiazzando Sommer. L'Inter non riesce a reagire e rischia addirittura di perderla nel finale. Lunedì il Napoli avrà l'occasione di tornare a -1 dai nerazzurri.





MILAN-FIORENTINA 2-2

Pareggi ospettacolare a San Siro fra Milan e Fiorentina, con i rossoneri che sotto di due gol in 10 minuti rimontano e sfiorano la vittoria. Fiorentina in vantaggio al 7': Musah perde palla sulla trequarti, Mandragora la recupera e serve Gudmundsson che entra in area, prova a servire al centro ma arriva Thaiw che devia nella propria porta per l'1-0 viola. Il Milan barcolla e la squadra di Palladino ne approfitta e al 10' raddoppia: Mandragora dalla trequarti serve un pallone in area, dove Dodo serve al centro per Kean che tutto solo fa il 2-0. Il Milan colpito a freddo cerca di reagire e al 19' Leao serve in mezzo, dove non ci arrivano per un soffio Abraham e Musah. Al 23' i rossoneri riaprono la gara: uno-due tra Abraham e Pulisic, con l'inglese che entra in area e calcia con il destro battendo De Gea per il 2-1. Il Milan cerca di rimetterla subito in piedi ma al 26' il colpo di testa di Leao è sventato da De Gea. Al 42' la Fiorentina risponde con Mandragora con un tiro a giro imprendibile che batte Maignan, ma l'arbitro Ayroldi annulla per un precedente fallo di Parisi su Pulisic. Nella ripresa il Milan parte fortissimo: al 46' Jovic serve Leao con la conclusione del portoghese che viene deviata in angolo. I rossoneri attaccano ma si aprono spazi per i viola, in uno di questi si infila Kean che al 51' brucia Thiaw in velocità, entra in area e prova la conclusione da posizione defilata ma Maignan con il braccio devia. La spinta dei rossoneri non si arresta in cerca del pari: al 56' tripla occasione, prima Reijnders prova a piazzarla dal limite, ma De Gea è reattivo ma sulla palla arriva Pulisic che calcia sottomisura ma il portiere viola è un muro, poi la palla finisce a Gimenez, che colpisce l'esterno della rete. Al 63' gran palla di Parisi in area per Beltran che gioca d'anticipo e si ritrova davanti a Maignan ma gli calcia addosso. Un minuto dopo il Milan pareggia. Al 64' filtrante di Tomori tra le linee per Jovic che davanti a De Gea non sbaglia e fa 2-2. Al 69' lancio in profondità per Kean che brucia i centrali del Milan, arriva in area e prova a piazzarla ma Maignan manda in angolo. Ancora Kean pericoloso all'86' ma Maignan si stende e salva di nuovo la propria porta. Al 90' la Fiorentina va in rete con Dodo che trova un colpo al volo bellissimo su assist di Fagioli, ma dopo un check al Var, Ayroldi conferma il fuorigioco e annulla.