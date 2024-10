Tragica fine di una surfista italiana in Indonesia, trafitta da un pesce spada

L’oceano ha tradito Giulia Manfrini. La surfista e influencer 36enne di Venaria Reale, nel Torinese, che da qualche tempo si era trasferita in Portogallo, è morta alle Isole Mentawai, in Indonesia, ferita da un pesce spada mentre stava praticando lo sport che amava. I soccorsi si sono rivelati inutili. L’incidente si è verificato mentre la giovane era a caccia di onde ieri mattina nelle acque di Pulau Masokut. Improvvisamente un pesce spada è saltato fuori dall’acqua e l’ha trafitta in pieno petto, hanno riferito fonti locali. Due persone hanno prestao i primi soccorsi, il decesso è avvenuto dopo il trasporto in un centro medico della zona. Il pesce spada figura tra gli otto predatori dei mari più percolosi, utilizza il rostro appuntito per infilzare velocemente il maggior numero possibile di prede e nuota a una velocità che può raggiungere i 100 chilometri orari.