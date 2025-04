Oggi Microsoft compie 50 anni: la storia di un Colosso dell’informatica

Oggi Microsoft compie 50 anni: il 4 aprile 1975 Bill Gates e Paul Allen, due amici e compagni di studi fin dall'adolescenza, fondano Microsoft. L'idea di Gates è stata: "Nel futuro vedo un computer in ogni casa", un progetto che all'epoca sembrava impossibile da realizzare ma che con il tempo è diventata realtà. I due giovani soci si trasferirono in New Mexico, dove iniziarono a lavorare sul loro primo grande progetto: il mitico Altair 8800, un microcomputer che segnò l’inizio di tutto questo progetto.

Microsoft si espande e si stabilizza

Nel 1978, Microsoft è cresciuta fino a raggiungere 16 dipendenti, si trasferì a Seattle, la città natale di Bill Gates dove anche oggi ha la sede principale. Da quel momento iniziò una crescita esponenziale che non si fermerà più.

Qualche anno dopo, nel 1980, in Giappone vi fu l’apertura del primo ufficio internazionale dell’azienda con l’acquisizione del sistema operativo QDOS (Quick and Dirty Operating System) che pose le basi al conosciutissimo MS-DOS che divenne simbolo di Microsoft per gli anni successivi.





Gli Anni Ottanta: Nuove Invenzioni e Successi

Negli anni ’80 Microsoft fece un altro passo avanti: l’introduzione del mouse e del floppy disk come prodotti informatici che cambiarono radicalmente il modo di interagire con i computer. In quegli stessi anni, venne lanciata anche la prima versione di Microsoft Word, che divenne rapidamente il programma di scrittura più utilizzato al mondo. Ma Microsoft non si fermò: ogni nuova innovazione la portava sempre più vicina a rendere "il computer uno strumento indispensabile in ogni casa e ufficio", come è sempre stato il sogno di Bill Gates.