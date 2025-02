Apple, in arrivo il nuovo iPhone “economico”

iPhone 16e: caratteristiche e colori

Nella giornata di ieri, la famiglia Apple ha ufficializzato il rilascio di iPhone 16e, un modello di fascia media SE, che segue quello rilasciato nel 2022. iPhone 16e è progettato per Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale realizzata da Apple e disponibile in Italia a partire da aprile. Il nuovo modello SE è dotato del chip A18 di ultima generazione, lo stesso presente anche su iPhone 16. Inoltre, segue la normativa europea sul caricabatterie unico, sostituendo il connettore Lightning con una porta USB-C. La fotocamera da 48 Megapixel include un teleobiettivo 2x, che consente di ottenere ingrandimenti senza perdita di qualità. Tra le novità, il dispositivo integra per la prima volta un modem cellulare sviluppato da Apple, chiamato C1, compatibile con il 5G. Lo schermo OLED da 6,1 pollici offre resistenza a schizzi, polvere e gocce d’acqua, con certificazione IP68. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale avanzato considerato più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il modello include anche il pulsante “Azione”, che permette di attivare rapidamente diverse funzioni, oltre ai servizi satellitari di Apple, utili per comunicare in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. iPhone 16e sarà disponibile in sole due colorazioni: bianco e nero. Con questa versione, il Touch ID viene definitivamente abbandonato in favore del Face ID, il sistema che consente lo sblocco tramite riconoscimento facciale.





Da quando può essere acquistato e quali sono i prezzi?

Il “melafonino” può essere preordinato direttamente dal sito ufficiale Apple da domani alle ore 14 con consegne previste dal 28 febbraio, data che segna anche l’effettivo arrivo sul mercato italiano. In Italia, i prezzi di iPhone 16e partono da 729 euro per la versione da 128 GB; saranno poi disponibili anche modelli con spazio di archiviazione da 256 GB a 859 euro e da 512 GB a 1109 euro.





Le parole di Apple

«iPhone 16e racchiude le funzioni e le caratteristiche più amate della linea iPhone 16 fra cui un'autonomia eccezionale, la velocità e la potenza e del chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence. Un'opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l'esperienza iPhone» afferma Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple.