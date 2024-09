EA Sports FC 25, parte la nuova stagione del calcio video giocato con tante novità da Electronic Arts

È fine settembre, e questo per i videogiocatori (per una buona fetta, almeno) vuol dire una cosa sola: EA Sports FC 25. Il franchise di Electronic Arts dedicato al mondo del calcio videogiocato torna sugli scaffali nel consueto periodo dell’anno. E lo fa con un capitolo aggiornato e infarcito di novità ad hoc.

Di fatto una domanda consueta che riguarda i videogiochi legati al mondo dello sport e sicuramente questa: cosa può fare un titolo che, anno dopo anno, porta sugli schermi sostanzialmente lo stesso tipo di gioco? Una domanda che chiaramente si pongono anche gli addetti ai lavori. Ed è a loro che tocca l’onere di spremere per bene le meningi, alla ricerca del guizzo che dia una ventata d’aria fresca all’esperienza ludica.

Quest’anno possiamo dire che di carne (nuova) al fuoco ne è stata messa. Ma è il taglio giusto - quello in grado di soddisfare ogni tipo di palato - quello scelto dagli sviluppatori? Scopriamolo insieme.





UN VIDEOGIOCO, TANTISSIME OPPORTUNITÀ

La premessa fondamentale quando si parla di EA Sports FC 25 – e più in generale dei titoli sportivi – è una: quello che vi troverete davanti è un gioco che al suo interno include tante tipologie di gioco. Tutte legate al mondo del calcio, ovvio, ma ognuna con le sue specifiche caratteristiche. Questo proprio per andare incontro alle esigenze più disparate degli utenti. D’altra parte quando si è di fronte a una community vasta quanto quella di questo videogioco non si può fare altrimenti. A cosa si può attingere avviando il gioco di Electronic Arts? Molto semplicemente a due modi opposti di vivere l’esperienza:

- Modalità per giocatore singolo (carriera allenatore, carriera giocatore).

- Modalità multigiocatore (Stagioni, Club e Ultimate Team)

Un pacchetto assai ricco di opzioni, dunque. E che mette tutti a proprio agio. Partiamo subito dalle modalità per giocatore singolo, quelle che consentono ai “lupi solitari” di giocare in tutta tranquillità contro squadre gestite dall’IA, settandone la difficoltà in base alle proprie capacità. E questo sia in una carriera nelle vesti di allenatore che in quella che ci vede invece indossare gli scarpini e scendere in campo in prima persona con un ambizioso giovane calciatore. Ad alimentare il fuoco dell’agonismo ci sarà un ottimo senso di progressione, in entrambi i casi, che gratifica e spinge a dare sempre di più per migliorarsi.





MULTIPLAYER È BELLO

Inutile dire però che è il multigiocatore il vero fulcro attorno a cui ruota l’esperienza ludica di EA Sports FC 25. Sfidare avversari da tutto il mondo semplicemente connettendosi alla rete internet è ormai da tanti anni un qualcosa di irrinunciabile per i calciofili digitali. E anche quest’anno, come nelle passate edizioni, ci sono tante possibilità diverse a disposizione.

Ci sono le “Stagioni”, in cui affrontare partite su partite al fine di conquistare punti utili a scalare le classifiche. E lo si può fare sia in gestione solitaria della propria squadra, sia in coop con un amico (in locale o connessi via internet).

Si può imbastire il “calcetto del giovedì” su larga scala con la modalità “Club”, in cui ogni utente scende in campo unicamente con il proprio giocatore creato. Questa modalità è perfetta per un gruppo di amici appassionati di EA Sports FC 25, considerando che permette di dar vita a match 11vs11 senza l’onere di alzarsi dal divano per andare al campetto. Una cosa che comunque, se siete realmente appassionati di calcio, è sempre bene fare.

Inutile dire però che il cuore pulsante dell’esperienza ludica di questo gioco è rappresentato da Ultimate Team. E per quest’ultimo è necessario un approfondimento da hoc.