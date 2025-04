ChatGPT è l'app più scaricata al mondo. Mentre i suoi trend spopolano sui social

Risultato storico per ChatGPT: nel mese di marzo è diventata l'app mobile più scaricata al mondo, con 46 milioni di installazioni. Un record che permette allo sviluppatore, OpenAI, di prendersi la vetta delle applicazioni di maggior successo, con una crescita, per il chatbot, del 28% rispetto al mese precedente. "ChatGPT sta diventando quello che Google era negli anni 2000, al punto che molti si riferiscono all'IA non in generale ma con in mente proprio questo software specifico" ha spiegato Ariel Michaeli, fondatore di Appfigures. Un successo che deriva dalle innumerevoli - e controverse - possibilità offerte da ChatgGPT, in grado non solo di rispondere alle nostre domande, ma anche di generare, ad esempio, testi e immagini. Così a trainare il successo dell'app sono spesso anche i trend del momento, che invadono i social, spingendo le persone a scaricare il sistema per poter partecipare, condividendo la propria, personale, versione. Come nel caso delle action figures o dei cartoon in stile Studio Ghibli, che hanno riaperto il tema del diritto d'autore.





COME CREARE ACTION FIGURES CON CHATGPT

Ma scopriamo qual è l'ultima moda del momento: riprodurre esseri umani in versionegiocattolo all'interno della loro scatola personalizzata. Un trend virale che ha travolto anche, una tentazione in cui sono cadute ancheMa come si fa a creare action figures con ChatGPT? Basta avere a disposizione l'app, su cui caricare una fotografia del soggetto che vogliamo riprodurre: sarà la base con cui il software creerà i lineamenti del volto, il colore dei capelli, l'abbigliamento da far indossare alla figura. Poi basterà aggiungere un, ovvero un comando chiaro e dettagliato di quello che vorremmo ottenere, spiegando per esempio di che colore dovrebbe essere la scatola, con quali caratteri andrà scritto il nome del personaggio, qualiandranno aggiunti alla bambola - per un amante della musica, potrebbe essere un disco; per un appassionato di calcio, un pallone. In pochi minuti il gioco è fatto.