Batman Day 2024, torna l'appuntamento dedicato al Cavaliere Oscuro, che quest'anno compie 85 anni: andiamo alla scoperta delle migliori storie

Con l’inizio di settembre parte ufficialmente il countdown verso un evento particolarmente atteso dai fan dei comics americani, il Batman Day. Un appuntamento che in Italia veniva istituito nel 2014, e che prende posto in calendario ogni terzo sabato di settembre. Quest’anno si celebrano tra l’altro gli 85 anni del personaggio nato dal genio di Bill Finger e Bob Kane. Era il 1939 quando compariva sulle scene il primo numero di un pezzo di storia del fumetto. Un personaggio che si evolve, e che anche dopo tutto questo tempo ha ancora tanto da dire. Quanto? Ce lo dice Nicola Peruzzi, coordinatore editoriale di Panini Comics, che cura le pubblicazioni del Cavaliere Oscuro in Italia.





Batman Day 2024, celebrazioni tra fumetti e cinema

Ci siamo, sabato 21 settembre, è il Batman Day 2024. Una doppia ricorrenza, considerando che dieci anni fa c’è stata la prima edizione, e che quest’anno il personaggio compie 85 anni. Cosa dobbiamo aspettarci?

NP: È esatto, il primo Batman Day risale esattamente a dieci anni fa. Il 23 luglio 2014, in occasione del settantacinquesimo anniversario di Batman, che nasceva su Detective Comics #27 datato maggio 1939, veniva fissata questa fortunata ricorrenza che ogni anno, in settembre, porta il Pipistrello al centro di ogni attenzione. E dal momento che quest’anno il Batman Day coincideva con il lancio del film "Joker: Folie à Deux", insieme a DC si è pensato di tornare nella “scena del crimine” del Batman Day 2021. Quello in cui lanciammo "Batman: Il Mondo", dedicandoci stavolta alla sua nemesi storica con "Joker: Il Mondo". Il volume, uscito in contemporanea in 14 Paesi del mondo (come per Batman: Il Mondo) è già disponibile da giovedì 19 settembre.

C’è poi la storia italiana, intitolata "Joker: Strategia della Tensione", è scritta da Enrico Brizzi, l’autore di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e disegnata da Paolo Bacilieri con i colori di Vincenzo Filosa. Gli autori hanno immaginato un Joker a Bologna negli anni delle contestazioni del 1977. Un periodo segnato dal caos e perfettamente in linea con il Principe Pagliaccio del Crimine, che per l’occasione veste i panni di un insegnante del DAMS. È una storia politica, ma anche d’azione che trasuda italianità, che potete trovare in tutte le librerie e fumetterie d’Italia.





Storie per ogni tipo di lettore

Nel 2024 ci sono tanti nuovi lettori che si affacciano verso il mondo del fumetto americano. Quali sono le storie utili a conoscere il personaggio di Batman?

NP: Ce ne sono tantissime, ovviamente, Batman è il protagonista assoluto del catalogo DC, con un numero di pubblicazioni ogni anno che permette sia a vecchi che a nuovi lettori di avere sempre e comunque un bel libro di Batman da leggere. Per iniziare, io consiglio le storie bellissime in pubblicazione adesso nella nostra collana DC Pocket: brossurati in piccolo formato a un prezzo davvero accessibile.

Lì potrete trovare capolavori senza tempo come "Batman: Anno Uno" di Frank Miller e David Mazzucchelli, una rilettura in chiave moderna delle origini del Pipistrello. O ancora "Batman: Il Lungo Halloween" di Jeph Loeb e Tim Sale, storia bellissima che è stata di massima ispirazione per il film The Batman del 2022 con Robert Pattinson. Ma anche "Batman: The Killing Joke" di Alan Moore e Brian Bolland, capolavoro supremo che permette di scoprire meglio le origini del Joker e il suo legame con Batman.