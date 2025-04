"La verità quando arriva è una tempesta", storie di vita contemporanea che abbracciano i classici: i retroscena del romanzo con l’autrice, Flavia Gasparetti

“E chi lo sa. Non voglio ricorrere a spiegazioni mistiche come fanno a volte gli scrittori (“sono loro, i personaggi, a essersi presentati a me…”). Sicuramente leggere e rileggere il Re Lear mi ha offerto degli spunti, anche inconsci. Una cosa però la ricordo, sono partita dall’antipatia. In ciascun personaggio sono confluiti tratti caratteriali e idiosincrasie che tipicamente scatenano in me una viscerale antipatia, quando poi ho finito li amavo tutti disperatamente. L’antipatia per me è un grande stimolo alla ricerca di comprensione, è un enigma da risolvere. È un po’ la sorellastra cattiva dell’interesse.”





UNA STORIA A "COTTURA LENTA": DA GRANDI ISPIRAZIONI, GRANDI RESPONSABILITÀ

Una storia che affronta anche, in sottofondo, il tema dello scorrere del tempo. Con i personaggi che si trovano spesso a fare i conti con le scelte compiute e su come queste ne abbiano influenzato poi la crescita e chi sono adesso… Si può parlare di "romanzo di formazione"? O meglio, delle derive che la formazione poi può assumere, fino al disfacimento (facendo i catastrofisti)…

“Dice la Cordelia scespiriana che il tempo svela ciò che l’astuzia nasconde tra le pieghe…Oggi forse diremmo un po’ quello che dici tu, e cioè che il tempo in qualche modo ci presenta il conto. Il tempo produce cambiamento e quindi è il motore di qualsiasi storia. Ma noi siamo esseri mortali, finiremo. Come potrebbe il tempo non essere un bastardo? (paracit.)”





Quanto tempo ti ha richiesto il lavoro su “La verità quando arriva è una tempesta”? C'è qualche aneddoto particolare che ricordi?

“Ha richiesto molto tempo perché ho la brutta abitudine di portare avanti più progetti in parallelo e, ho scoperto, nella scrittura narrativa sono molto lenta. Per darti l’idea della mia lentezza: quando ho cominciato a lavorarci le due sorelle, Renata in particolare, erano molto più grandi di me, intendo in termini di età. Quando ho finito eravamo coetanee. Forse ho dovuto aspettare di “raggiungerle” per vedere più chiaramente certe cose.”





Se questo libro fosse una canzone, quale sarebbe?

“Il libro ha tutta una sua playlist (forse ce l’hanno tutti), ma c’è un brano in particolare che per me evoca alla perfezione la nostalgia, il senso di perdita, lo struggimento che si prova a ricordare l’amore con cui da bambini guardavamo i nostri padri, ancora perfetti ai nostri occhi, taumaturghi. Ma è una canzone che già contiene l’intimazione di quello che sarà: è Cloudbusting della mia amata Kate Bush.”





Hai già qualche nuova idea in cantiere?

“Sì, e sto provando timidamente a lavorarci. Spero tanto di riuscire a metterci un po’ meno per una volta.”