I libri più interessanti della settimana, tra “Preludio”, “Dimmi una cosa di te”, "Tre di notte" e “La scuola perduta”

Una nuova settimana giunge al termine e, in concomitanza con il meritato riposo, arriva anche il momento in cui fare il punto sulle principali novità che arrivano sul fronte dell’editoria. Un mondo che si evolve costantemente, fornendo spunti sempre stuzzicanti agli appassionati.

Negli scorsi appuntamenti dedicati ai libri più interessanti della settimana abbiamo avuto modo di confrontarci con “Sussurri”, “Il principe azzurro”, "12.47: Strage in fabbrica" e “Guerra alla camorra, assalto ai casalesi”, o ancora “Il vizio del lupo”, “Figli di nessuno”, " Nella spirale di Fermat " e “Il dilemma del carnefice”.

Narrazioni che differiscono per intensità e per argomenti quelli posti sotto la lente, similmente a quanto avviene in questa occasione. Tra i libri più interessanti della settimana su cui ci soffermiamo troviamo:

- Preludio, di Carla Madeira

- Dimmi una cosa di te, di Chaz Hayden

- Tre di notte, di Silvia Nirigua

- La scuola perduta, di Tahar Ben Jelloun





PRELUDIO, VISSUTI CHE SI INTRECCIANO IN UNA NARRAZIONE TRA PASSATO E PRESENTE

Partiamo subito con un libro che si focalizza in particolar modo sull’emotività dei suoi protagonisti e sugli intrecci dei rapporti familiari. In “Preludio” di Carla Madeira, che arriva in Italia grazie a Fazi Editore, l’autrice brasiliana costruisce una storia che da subito mette in evidenza le sfumature della vita dei personaggi di cui narra la quotidianità.

Ed è una quotidianità fatta anche di gesti di “ordinaria follia”, come quello di Vedina che, esasperata dagli atteggiamenti del figlio, lo lascia sul marciapiedi per poi ripartire con l’auto. La lucidità non tarda a tornare, e con essa anche Vedina che inverte la marcia per tornare a riprendere il piccolo, se non fosse che il figlio non c’è più nel punto in cui lo ha mollato.

È un racconto che affonda le sue radici nel passato, nella storia di Caim e Abel, nomi biblici di due gemelli il cui destino sembra segnato partendo dalla conflittualità tra i genitori con cui si trovano a dover fare i conti. Già soltanto la scelta dei loro nomi è frutto di quella conflittualità. E sono due personaggi tanto uniti dal destino quanto separati da caratteristiche caratteriali agli antipodi. Una storia che si sviluppa tra passato e presente, e che racconta una crescita fatta di realtà dure e crude, con personaggi finemente caratterizzati che assumono progressivamente spessore con il procedere delle narrazioni.





DIMMI UNA COSA DI TE, VOGLIA DI RICOMINCIARE E DI STRAPPARE LE ETICHETTE

La seconda lettura inclusa tra i libri più interessanti della settimana è una storia che si ispira – sotto certi aspetti – al vissuto personale del suo autore. In “Dimmi una cosa di te” di Chaz Hayden, edito da Mondadori, troviamo un racconto con protagonista Harris, un giovane che, come Chaz, vive in sedia a rotelle.

Per il protagonista del libro si aprono però nuove prospettive grazie al trasferimento che lo vede passare da una costa all’altra degli Stati Uniti. Dalla California al New Jersey, due località agli opposti tanto geograficamente quanto per le possibilità che offrono. E proprio queste vuole cogliere Harris, che vede in questo nuovo inizio la possibilità di lasciarsi alle spalle l’etichetta di “ragazzo sulla sedia a rotelle”. Una piccola rincorsa all’emancipazione che parte con il circondarsi delle persone giuste. Una ricerca non facile, ma che Harris gestisce con… “armocromia”. E che progressivamente gli permette di farsi nuove amicizie, per quanto non tutti rispondano attivamente agli input del giovane.

Un libro che coinvolge e tratta temi impegnativi – e con la cognizione di causa di un autore che sa l’argomento di cui sta parlando – pur senza lesinare sul fronte dei momenti “comici” (che alla fin fine sono quelli che hanno la capacità di lasciare un segno nel cuore del lettore). Un racconto molto scorrevole che parla di prime volte, e che spinge a empatizzare fortemente con il protagonista e che – centro perfetto – fa concentrare più sulla personalità del personaggio che non sulla sua disabilità.