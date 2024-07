Robert Downey Jr. sarà il Dottor Destino del MCU: andiamo a conoscere il villain di casa Marvel pronto a tornare al cinema

Il 2024, per il Marvel Cinematic Universe, è l’anno dei grandi ritorni. Dopo “Deadpool & Wolverine”, attualmente in proiezione nei cinema, che ha riportato sul grande schermo rispettivamente Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è arrivato l’annuncio del ritorno anche di Robert Downey Jr. Il suo rapporto ultradecennale con il personaggio di Iron Man, nel periodo tra il 2008 e il 2019, parrebbe però essersi provvisoriamente interrotto. O forse no, ma questo è tutto da scoprire.

Quello che sembra evidente, dal reveal dei giorni scorsi al San Diego Comi-Con 2024 è che per Robert Downey Jr. si prospetta una nuova grande sfida: quella di vestire i panni di Victor Von Doom, alias Dottor Destino. “Nuova maschera, stesso compito” ha dichiarato l’attore, che ha così subito messo in chiaro le proprie intenzioni di lavorare a fondo sul villain di casa Marvel, la cui ultima apparizione cinematografica risale al 2015 con il non proprio fortunatissimo reboot de "I Fantastici Quattro".

Promesse di un certo spessore, contando che arrivano dal fresco premio Oscar come attore non protagonista in "Oppenheimer".





CHI È IL DOTTOR DESTINO?

Di tempo per scoprire come, dove e quando Robert Downey Jr. sia diventato il Dottor Destino cinematografico ce ne sarà, nelle prossime settimane. Concentriamoci ora sul controverso personaggio che arriva dalla Casa delle Idee, uno dei primi villain in assoluto ad aver fatto la propria comparsa nell’universo fumettistico Marvel.

Super cattivo con cui si confronteranno spesso i Fantastici Quattro, Victor Von Doom (il nome reale del Dottor Destino) è proprio sulle pagine del quartetto che fa la propria comparsa. Precisamente nel mese di luglio del 1962, sull’albo Fantastic Four #5. Compagno di stanza e d’università di Reed Richards (colui che diventerà Mr. Fantastic e leader dei F4), si distingue per la capacità di mixare le proprie conoscenze in materia di occultismo e il genio scientifico. Qualcosa che però lo porta a condurre esperimenti pericolosi che culminano nell’incidente che lo lascia sfigurato in volto e nel corpo, costringendolo a indossare la maschera e l’armatura che lo rendono iconico.

Personaggio controverso sotto numerosi punti di vista, ha una storia editoriale ricchissima che ne evidenzia tutte le sfumature. Un genio, uno stregone, ma anche un monarca inflessibile nello stato immaginario di Latveria, idealmente posizionato nell’Europa centrale, tra Ungheria, Serbia e Romania. Luci e ombre che lo hanno portato a incrociare la strada dei Fantastici Quattro, come già detto, ma anche degli Avengers. E non senza scintille.