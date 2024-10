Halloween 2024, i migliori libri horror per letture ad hoc nella serata da brividi per eccellenza, tra mitologia giapponese e vampiri

E poi via anche con approfondimenti legati al mondo dell’intrattenimento multimediale, con una disamina del vampiro come figura pop. E su questo le pellicole cinematografiche e i serial televisivi hanno sicuramente aiutato a diffondere una conoscenza (seppur superficiale e romanzata) della materia. Per tutto il resto c’è questa enciclopedia curata da una vera istituzione sul tema del vampirismo.

Approfondimenti dettagliati su tantissimi aspetti che riguardano queste creature che vivono nel limbo tra il mondo del fantasy e la realtà. Si passa dalla riscoperta delle origini di queste figure mitologiche ai racconti provenienti dalla letteratura e non solo. Non mancano infatti riferimenti a eventi di cronaca del passato più o meno recente, che fanno riferimento a misteri connessi ai vampiri in tutto il mondo. Con una parentesi anche per il Bel Paese.

Da sempre sinonimo di Halloween , tra i migliori libri horror di Halloween 2024 c’è sicuramente spazio per i vampiri e per una vera e propria enciclopedia a loro dedicata. Si tratta de “ Il Grande Libro dei Vampiri ”, di J. Gordon Melton e edito da Mondadori . Un tomo bello voluminoso per foliazione, considerando le oltre settecento pagine che vanno a comporlo. Ed è un saggio molto interessante per quantità e qualità dei contenuti che l’autore va ad approfondire con cura e meticolosità.

Un piccolo excursus tra le grandi novità e grandi classici intramontabili, capaci questi ultimi a loro volta di essere fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di autori e non solo.

C’è sempre particolare attesa per la notte di Halloween , il giorno che più di ogni altro, all’interno del calendario, è sinonimo di brividi. E no, non parliamo di freddo. C’è chi li ricerca da film e serie tv, chi dai videogiochi e chi invece tra le pagine di un buon libro. E oggi andiamo alla scoperta proprio di alcuni dei migliori libri horror per Halloween 2024 .





MITI E LEGGENDE DALL’ORIENTE

Sempre di mitologia si parla – sebbene di tutt’altra risma – quando si cita il volume “Il Gioco delle Cento Candele”, di Paola Cantatore e Toru Terada (edito da Rizzoli). Un viaggio nel tempo e nelle tradizioni giapponesi, con il libro in questione che di fatto è un’antologia di storie brevi da brivido. E che quindi non poteva non meritare una menzione tra i migliori libri horror di Halloween 2024.

Con oltre quattrocento pagine, tra testi e illustrazioni, le tematiche più disparate si susseguono una dopo l’altra animando la notte senza luna di un manipolo di prodi samurai che si preparano alla battaglia del giorno successivo. Un conflitto che potrebbe segnarne il destino. Cento candele presenti, e una storia per ognuna di esse. Ecco spiegata la natura molto breve dei diversi racconti, fatti di pochissime pagine, che nella loro essenzialità riescono comunque a restituire le giuste sensazioni a chi cerca attimi di paura.

Il tutto attingendo alle atmosfere e alla cultura del Paese del Sol Levante, mirando quindi a creare una tensione che sappia mantenersi costante senza mai però forzare la mano. E l’abilità della narrazione nel costruire di volta in volta atmosfere peculiari con poche righe per ogni singolo racconto è sicuramente ammirevole.





I GRANDI CLASSICI CHE ISPIRANO SERIE TV E FILM

Chiudiamo con una lettura che nel corso degli anni è divenuta un classico del genere della letteratura del terrore. E che quindi, per chi se la fosse persa, può meritare una chance tra i migliori libri horror di Halloween 2024.

Era il 1959 quando “L’incubo di Hill House” faceva il suo esordio negli Stati Uniti. In Italia arriverà soltanto un ventennio dopo, nel 1979. Il romanzo di Shirley Jackson ha acquisito col tempo sempre una maggiore autorevolezza tra gli appassionati di storie da brivido. E proprio da questo libro, pubblicato in Italia da Gli Adelphi, nasce l’ispirazione per la serie Netflix “The Haunting of Hill House” del 2018, una trasposizione che ha riscosso un discreto successo in termini di critica e pubblico.

Il tema delle case stregate, alla stregua di quello dei vampiri citato in precedenza, è sempre stato fonte di ispirazione tra gli autori della narrativa horror. Ma la capacità di suscitare sgomento nel lettore in maniera sottile e mai banale rappresenta uno dei grandi punti di forza della storia orchestrata dalla Jackson. Non sorprende che, a distanza di oltre sessant’anni, il romanzo resti ancora un punto fisso per il genere.





Queste sono soltanto alcune delle tantissime proposte provenienti dal mondo della letteratura horror. Un ecosistema fatto di grandi storie che vivono il loro momento d’oro ad Halloween, ma che sanno farsi apprezzare dai fan anche durante tutto il resto dell’anno.