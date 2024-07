Paperino compie 90 anni, i momenti salienti della carriera di uno dei personaggi Disney più amati

Il 2024 rappresenta per Paperino un momento importantissimo: uno tra le personalità più amate in assoluto della banda Disney quest’anno soffia su una torta che conta ben 90 candeline. Un traguardo non da poco, in un mondo sempre più veloce, che non fatica a trovare nuovi – e fatui – miti. Cosa lo rende quindi un personaggio tanto amato da spettatori e lettori di tutte le età? Una domanda che ci si è posti in più momenti storici, e che ha sostanzialmente sempre la stessa risposta: la sua umanità. I problemi quotidiani che si intrecciano con la sua proverbiale sfortuna lo rendono molto vicino a noi, e lo hanno sempre fatto. E la capacità di affrontare a testa alta ogni difficoltà, di tipo economico e non solo, lo rendono un esempio per le nuove generazioni. E un compagno di viaggio ideale per i più grandi, quasi a dire “non sei solo, anche io combatto”.





OTTO MINUTI CHE HANNO FATTO LA STORIA

Era il 1934, precisamente il 9 giugno, quando Paperino (originariamente Donald Duck) faceva la sua prima apparizione in pubblico. “La Gallinella Saggia” (in originale “The Wise Little Hen”) fu un primo, memorabile mattoncino di quella che poi sarebbe stata una sfolgorante carriera. Poco meno di otto minuti di cortometraggio che posero basi importanti per un personaggio allora assai diverso da quello che conosciamo oggi. La divisa da marinaretto c’era, così come l’indolenza e l’irascibilità, ma becco e collo erano molto più affini a quelli di un’anatra rispetto a quanto non lo siano oggi. Le evoluzioni estetiche successive, con i tantissimi autori che hanno lavorato sul personaggio, hanno portato quindi a una ridefinizione progressiva del design. Un personaggio che ben si è amalgamato nella banda Disney, come dimostrano le interazioni con gli altri piccoli e grandi protagonisti. Come nel caso di “Fuori Misura”, cortometraggio in cui Paperino diventa una sorta di "Grande Fratello" per Cip e Ciop. O ancora in “Il Dilemma di Paperino”, dove un incidente gli dona le abilità di un cantante lirico. O ancora “L’inverno e gli Orsi”, in cui troviamo un Paperino nelle insolite vesti di Ranger. Le capacità di rendersi camaleontico non gli mancano, restando però sempre fedele a se stesso.