Call of Duty: Black Ops 6 disponibile, tutto ciò che c’è da sapere sulla storia, le modalità multiplayer e pro player da tenere d’occhio

Ci sono videogiochi che, come pochi altri, nel corso del tempo sono riusciti a creare un proprio preciso spazio nello sconfinato catalogo di proposte. È il caso di Activision, che con Call of Duty: Black Ops 6 torna a dire di forza la propria sul fronte degli sparatutto in prima persona.

Una carriera che prosegue da oltre vent’anni per il franchise – sul sito di Radio Zeta ne abbiamo ripercorso le tappe salienti – e che non ha alcuna intenzione di arrestarsi. D’altronde quando si è di fronte a risultati di spessore come in questo caso, si innesca anche una sorta di “senso di responsabilità” nei confronti della community di appassionati.

E ancora una volta Activision, con gli studi di Treyarch e Raven Software, ha fatto tutto ciò che era in suo potere per confezionare un pacchetto di contenuti in grado di soddisfare ogni tipologia di giocatori. E allora andiamo a scoprire cosa ci aspetta all’interno del nuovo gioco della serie





LEZIONI DI STORIA IN CALL OF DUTY: BLACK OPS 6

In primo piano ci finisce immancabilmente la campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Black Ops 6. I lupi solitari potranno come di consueto affrontare le missioni confezionate ad hoc dagli sviluppatori, con i conflitti a fuoco contro nemici controllati dall’IA che si alterneranno alle sequenze cinematiche. È in quest’ultimo frangente, i momenti dedicati alla narrazione delle vicende, che verrà snocciolata la trama. Un tuffo nel passato che nella fattispecie proietta gli utenti indietro nel tempo, precisamente all’inizio degli anni ’90.

Il contesto narrativo scelto per Call of Duty: Black Ops 6 è quello della Guerra del Golfo. Ecco che quindi le dinamiche classiche da sparatutto in prima persona si intrecciano con il genere thriller, in una storia che, come sempre, ci porterà in giro per il mondo. L’intenzione degli addetti ai lavori era quella di aggiungere ulteriore pathos a una serie che, nel corso della sua carriera, ha saputo regalare momenti narrativi dal forte impatto emotivo.