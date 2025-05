Al via il Salone del Libro di Torino 2025, dal 15 al 19 maggio: ospiti, eventi e tanto altro, in una vera e propria festa della cultura Photo Credit: Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

Ma è una lista da cui, sinteticamente, si possono estrarre nomi come quello di Joel Dicker , di Scott Turow , di Adania Shibli , di Carla Madeira , di Kim Ho-Yeon . E poi ancora Jean Renò , l’attore francese che questa volta veste i panni di autore. E questo pacchetto di nomi rappresenta solo la punta di un iceberg molto, molto più profondo e che farà la gioia degli appassionati italiani e non solo.

Un’impresa tutt’altro che impossibile se si pensa all’opportunità multiculturale che l’evento porta in dote con sé, grazie agli autori provenienti da tutto il mondo. La (generosissima) lista è presente sul sito ufficiale del Salone Internazionale di Torino 2025 , e non la riproporremo integralmente qui per non dilungarci troppo.

Non a caso i prossimi giorni – partendo da oggi 15 maggio e fino a lunedì 19 maggio – vedranno nel capoluogo piemontese un fermento di menti creative mica male, con tanti autori da tutto il mondo pronti a incontrare i propri fan. E con decine e decine di case editrici che approfitteranno di questo speciale palcoscenico per evidenziare gli sforzi prodotti negli ultimi tempi, con tante novità pronte a solleticare l’appetito dei lettori.

Quello del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per quanto concerne il mondo della cultura. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che da quasi un quarantennio anima la scena all’ombra della Mole Antonelliana. Era il 1988 quando la kermesse muoveva i primi passi. A distanza di oltre tre decadi abbondanti lo scenario è cambiato, si è ampliato, pur senza perdere il proprio fascino.





ANCHE I FUMETTI TRA I PROTAGONISTI DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2025

Non solo di libri si parla quando si fa riferimento al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025. Un peso sempre più importante, da diversi anni a questa parte, lo stanno avendo i fumetti. Probabilmente uno degli strumenti più efficaci per attirare il pubblico dei più giovani verso il mondo della narrativa. E anche in questo caso tanti sono gli attori pronti ad animare i diversi padiglioni dal 15 al 19 maggio.

Da Bao Publishing a Coconino Press, passando per Edizioni BD, J-Pop, Saldapress, Star Comics, Tunuè e Panini Comics, con il suo trittico di punta rappresentato da Marvel, DC e Disney. Ognuno con le proprie frecce al proprio arco, considerando la vetrina importante che permetterà di sfoggiare i gioielli tenuti in serbo per l’occasione. E questo tanto sul fronte delle storie in uscita in questi giorni, tanto per le edizioni “variant” di grandi nomi dell’editoria a fumetti (chi ha detto Topolino?).

Insomma, un Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 imperdibile per tanti motivi. E che magari permetterà, ancora una volta, di ampliare i ranghi degli appassionati di letture, che si tratti di libri o di fumetti.