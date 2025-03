Cambiano le ricerche su Google, arriva l'AI anche in Italia

Il portale di ricerca più famoso e conosciuto al mondo, Google, ha deciso di rivoluzionare il modo in cui cerchiamo informazioni online. Dopo il lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ora arriva anche in Italia AI Overview, una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale generativa che consente di ricevere risposte più articolate direttamente nei risultati di ricerca. Tra qualche giorno, infatti, gli utenti italiani vedranno l'icona della funzione AI in alto a sinistra nelle pagine di Google e potranno fare ricerche con questo nuovo sistema dove, invece del solito elenco di siti, troveranno una risposta più strutturata, con testo suddiviso in paragrafi, elenchi puntati e immagini, oltre che i link alle fonti originali.





La sfida tra Google, ChatGPT e altri colossi dell’IA

Il sistema utilizza il chatbot Gemini search, in concorrenza con ChatGPT e Perplexity, già noti e utilizzati dagli utenti che permettono di rispondere in maniera avanzata alle domande e richieste degli utenti. La responsabile della ricerca di Google, Liz Reid, ha spiegato che questa novità aiuterà le persone a trovare risposte più dettagliate senza dover fare molteplici ricerche: "Grazie alle capacità di ragionamento in più passaggi di Gemini, AI Overview vi aiuterà a trovare risposte a domande sempre più complesse. Invece di suddividere le vostre richieste in varie ricerche, potete porre in un'unica volta domande più complesse senza tralasciare nessun dettaglio o precisazione" ha affermato Reid. Tuttavia, la stessa Reid ha garantito che gli annunci pubblicitari rimarranno visibili e ben distinti dai risultati organici così da non fare preoccupare alcuni esperti secondo cui il nuovo sistema rischierebbe di ridurre la visibilità e il traffico dei singoli siti spingendo gli utenti a fermarsi alle risposte sintetiche e organizzate fornite da Google. Inoltre le risposte generate dall'AI non saranno standardizzate ma continueranno a tenere conto del contesto e delle preferenze indicate dall'utente.