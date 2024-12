Instagram: in Italia gli account per teenager, in arrivo agli adolescenti la notifica Photo Credit: Pexels

Ecco il sistema di Meta con protezioni integrate in automatico per tranquillizzare i genitori

Dopo il lancio mondiale a settembre, arrivano in Europa e quindi anche in Italia gli 'account per teenager' di Instagram. Si tratta del sistema pensato da Meta per tranquillizzare i genitori sul fatto che i loro figli avranno esperienze sicure grazie a protezioni integrate in automatico. In particolare, grazie a questi account verrà posto un limite a chi può contattare i ragazzi e i contenuti che questi possono vedere. Gli account dei minori verranno configurati automaticamente come 'account per teenager'. Nel dettaglio, i minori di 16 anni dovranno avere l'autorizzazione di un genitore per modificare le impostazioni. La notifica per gli adolescenti Meta fa sapere che agli adolescenti europei e italiani comparirà in queste ore una notifica avvisandoli che avranno 7 giorni per familiarizzare col passaggio. Alla fine del periodo il loro profilo verrà aggiornato automaticamente con le protezioni. Con il nuovo sistema, gli adolescenti dovranno accettare i nuovi follower e le persone che non li seguono non potranno vedere i loro contenuti o interagire con loro. Gli account per teenager riguardano tutti gli under 16 anni (sia quelli già presenti su Instagram sia quelli che hanno intenzione di approdarvi) e gli under 18 anni quando si iscriveranno all'app. Instagram per adolescenti: cosa cambia Tra le novità, ecco le impostazioni di messaggistica più restrittive, in modo che i ragazzi possano essere contattati solo da persone che seguono o con cui sono già in contatto. Inoltre, in automatico questi account subiranno una restrizione per quanto riguarda i contenuti sensibili disponibili nelle sezioni Esplora e i Reels. Ed ancora, potranno essere taggati o menzionati solo da persone che seguono. Infine, per contrastare il bullismo, saranno filtrate nei commenti e nelle richieste di messaggi diretti le frasi offensive. Per quanto concerne i tempi di permanenza sull'app, gli adolescenti riceveranno notifiche che li inviteranno a uscire dall'app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano. Tra le 22 e le 7 si attiverà la modalità 'non disturbare', rendendo impossibile la ricezione di notifiche (saranno inviate risposte automatiche ai messaggi diretti).

Argomenti

Instagram Meta

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti