Arriva Nintendo Switch 2: tutto ciò che c’è da sapere su specifiche tecniche e primi videogiochi disponibili

- Batteria interna : Batteria agli ioni di litio / capacità 4310 mAh che può arrivare a oltre sei ore, a seconda del software utilizzato, con tempo di ricarica completa stimato in circa 3 ore in modalità riposo.

- Batteria interna : batteria agli ioni di litio / capacità 5220 mAh, durata stimata tra le 2 e le 6,5 ore (a seconda del gioco utilizzato) e con tempo di ricarica completa stimato in circa 3 ore in modalità riposo.

Ovviamente per avere ben chiaro di cosa stiamo parlando, è più che lecito dare uno sguardo alle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2 . Con un confronto con la console che l’ha preceduta, Nintendo Switch , che si rende necessario per avere una panoramica tangibile dei miglioramenti che porterà in dote il nuovo pacchetto hardware, con conseguente impatto anche sulla fruizione dei videogiochi dedicati.

Un arco temporale di attività molto lungo per la console ibrida (considerando le sue due anime, che le permettevano di essere collegata alla TV o messa in borsa in formato portatile) che in oltre otto anni di onorata carriera ha visto numerosi titoli avvicendarsi sui suoi schermi. Nuovi capitoli di titoli di franchise iconici e storici come Super Mario , Pokémon o The Legend of Zelda , giusto per fare una manciata di esempi, che forse risultano anche fin troppo riduttivi se confrontato alla lista di videogiochi disponibili.

È in sostanza quello che a partire da oggi avviene all’interno dell’ecosistema Nintendo , con Nintendo Switch 2 che arriva finalmente sugli scaffali per la gioia di tutti i fan del colosso nipponico. Una carriera indiscutibilmente brillante e prolifica quella di Nintendo Switch , che ha abilmente cavalcato la cresta dell’onda da marzo del 2017 a oggi.

Ci sono momenti, nella storia dei videogiochi , che sono destinati a rimanere impressi nella mente dei gamer. E a segnare uno spartiacque per l’intera industria videoludica. Parliamo del frangente relativo agli avvicendamenti epocali, quando una console cede fisiologicamente il passo alla successiva. Il “nuovo” che avanza e il “vecchio” che, pur non sparendo definitivamente in maniera repentina, si fa da parte per rallentare e godersi una sorta di “pensione”.





NINTENDO SWITCH 2, I VIDEOGIOCHI AL LANCIO

Bello avere a una “fuoriserie” a propria disposizione, ma bisogna avere anche il carburante per farla viaggiare adeguatamente. Nel caso di Nintendo Switch 2 il riferimento è alla lineup dei videogiochi che ne accompagnano l’uscita di questo 5 giugno.

Numerosi i titoli che, in tempi non sospetti, hanno dichiarato il supporto alla nuova console del gigante di Kyoto. Con gli ultimi mesi che sono stati orientati, per i diversi team di sviluppo, a una rifinitura necessaria per sfruttare al meglio le feature offerte dalla piattaforma. Tra questi troviamo:

- Arcade Archives 2: Ridge Racer

- Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

- Civilization 7

- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

- Deltarune Chapters 1-4

- F-Zero GX

- Fast Fusion

- Hitman: World of Assassination

- Hogwarts Legacy

- Mario Kart World

- Nintendo Switch 2 Welcome Tour

- Rune Factory: Guardians of Azuma

- Soulcalibur 2

- Split Fiction

- Survival Kids

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

- The Legend of Zelda: Wind Waker

- Yakuza 0: Director’s Cut

Un pacchetto sicuramente ampio e variegato al punto giusto, tra esclusive, porting dalla precedente generazione e titoli di sviluppatori terzi. Per quanto, a fronte di questa lista, si possa parlare comodamente di “antipasto”, considerando che i prossimi mesi non lasceranno di certo a desiderare in termini di grandi videogiochi in arrivo. Qualcuno ha detto “Leggende Pokémon Z-A”?