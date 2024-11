Lucca Comics & Games 2024 Awards, gli Oscar del fumetto italiani che premiano i grandi nomi internazionali che si sono contraddistinti nell’ultimo anno

Il Lucca Comics & Games 2024 è nel pieno del suo svolgimento. L’evento che annualmente, da ormai oltre un trentennio, riunisce gli appassionati di tutta Italia e non solo prosegue. E tante sono le celebrazioni che nel frattempo stanno avendo luogo, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi all’interno dell’articolo dedicato all’inizio della kermesse.

Lucca Comics & Games 2024 è tante cose, e tra queste ovviamente anche un “termometro” della situazione per quanto concerne le pubblicazioni editoriali legate al mondo del fumetto. E i premi, i Lucca Comics & Games 2024 Awards, vanno a incoronare i migliori titoli all’interno delle rispettive categorie di riferimento. E l’annata osservata in questa edizione è stata particolarmente ricca di contenuti di qualità, con i giurati che non avranno avuto compito particolarmente facile.





IL FUMETTO INTERNAZIONALE PREMIATO A LUCCA COMICS & GAMES 2024

Andiamo brevemente a dare uno sguardo dunque a quei fumetti che si sono portati a casa uno degli ambiti Oscar del fumetto italiani (ma rivolti anche agli artisti internazionali), i Lucca Comics & Games 2024 Awards. Tra questi troviamo:

- Gran Guinigi miglior fumetto breve: Odio l’estate di Kalina Muhova (Rulez)

- Gran Guinigi per il miglior fumetto seriale: Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-POP Manga)

- Gran Guinigi Miglior Disegno: Doctor Strange: Alba e Tramonto di Tradd Moore (Panini Comics)

- Gran Guinigi per la Miglior Sceneggiatura: Ducks - Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (Bao Publishing)

- Gran Guinigi alla Migliore esordiente: Valentine Cuny-Le Callet, autrice di Perpendicolare al sole (Coconino press)

- Premio Stefano Beani alla migliore iniziativa editoriale: Aula alla deriva di Kazuo Umezz (Star Comics)

- Premio Self Area, dedicato al mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground. Il collettivo selezionato è stato Storiebrute con La Testa del Principe Nero

- Lucca Project Contest 2024, concorso nazionale giunto alla ventesima edizione dedicato ad aspiranti autori e autrici di fumetto, compresi graphic novel e – fin dal 2023 – manga, vinto da Vertice Estremo di Lorenzo Fantini

- Premio Generazioni, riservato al meglio della produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni, Magia di sale di Hope Larson e Rebecca Mock (Tunué)

- Yellow Kid Autrice/Autore dell’anno: Taiyo Matsumoto per Tokyo Higoro (J-POP Manga)

- Yellow Kid fumetto dell’anno: Metax di Antoine Cossé (add editore)

- Yellow Kid Maestro del Fumetto: Paolo Eleuteri Serpieri

- Lucca Junior - Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” per la migliore tavola digitale: Melinda Berti - Rignano sull’Arno