Lucca Comics & Games 2024 al via, i protagonisti e gli eventi dell’edizione di quest’anno della kermesse dedicata alla nerd culture

Anche un vero e proprio classico dei videogiochi sarà celebrato a dovere, in virtù dei quarant’anni dal suo esordio. Parliamo di Tetris , l’iconico videogame che esordì nel 1984 e che, nel corso dei decenni, ha subito numerosi restyling. Riuscendo in questo modo a mantenersi fresco e al passo con i tempi e arrivando così a tutte le generazioni.

Celebrazioni per la cifra tonda anche in casa Panini Comics , che raggiunge il traguardo dei trent’anni di attività. E in questo caso tanti saranno i personaggi di caratura internazionale che interverranno. Dai “ Marvel ” Giuseppe Camuncoli e Gabriele Dell’Otto , a Leo “Rat Man” Ortolani , passando per Cristina Scabbia , la voce del gruppo Lacuna Coil .

Sarà un Lucca Comics & Games 2024 di grandi ricorrenze quello al via nella giornata odierna. E, come tali, verranno adeguatamente celebrate. Si parte da un grande classico dei giochi da tavolo, “ Dungeons & Dragons ”, che quest’anno spegne cinquanta candeline. Era il 1974 quando faceva la sua comparsa la prima edizione di quello che, nel tempo, è divenuto indiscusso mattatore delle serate a tema nerd. Non a caso proprio “D&D” è stato indirettamente protagonista anche nella serie Netflix “ Stranger Things ”.

Cifre importanti che ne sottolineano l’importanza all’interno dell’ecosistema di riferimento, quello fatto di fumetti e videogiochi. Non a caso ogni edizione ha visto la presenza di grandissime personalità dai diversi settori. E l’edizione di quest’anno non sarà da meno.

Semaforo verde per l’annuale appuntamento autunnale dedicato alla nerd culture, il Lucca Comics & Games 2024 . Come ormai da tradizione ultra trentennale, la kermesse internazionale sbarca nella città toscana per animarne le strade del centro storico. Decine di migliaia gli appassionati previsti ad affollarne ogni angolo da oggi, 30 ottobre, fino a domenica 3 novembre. Basti pensare ai numeri raggiunti nelle passate edizioni: oltre 243.000 visitatori paganti nel 2022, più di 251.000 nel 2023.





LE STAR DEL FUMETTO TRA I PROTAGONISTI DI LUCCA COMICS & GAMES 2024

Lucca Comics & Games 2024 è il momento in cui gli appassionati possono incontrare i propri beniamini. Soprattutto per quanto concerne il mondo dei fumetti, siano essi occidentali oppure orientali (nel formato manga o manhwa). E saranno 82 gli editori presenti, sparpagliati negli spazi adibiti all’interno delle mura della città. Con centinaia di addetti ai lavori, tra autori e disegnatori, chiamati a fare gli straordinari per accontentare i propri fan.

Tra questi spiccano sicuramente i grandissimi nomi internazionali del calibro di Zoe Thorogood, con tante nomination agli Eisner Arards 2023 per il suo “Tutta sola al centro della terra” (Bao Publishing), Peach Momoko (Eisner Awards 2024 come miglior copertinista per “Demon Wars: Scarlet Witch”, presente grazie a Panini Comics) e il multi premio Eisner Awards (2000, 2002, 2005, 2008 e 2011) Daniel Clowes, che arriva in Italia per la prima volta con Coconino Press. Senza dimenticare Sean Phillips (Saldapress), anche lui multipremio Eisner Awards con cinque “trofei” all’attivo.

A questi nomi si aggiungono quelli di Scott Snyder (Saldapress e Star Comics), autore attivissimo sul fronte DC ma non solo, e Skottie Young (Bao), apprezzatissimo dai fan di casa Marvel. Più i grandi nomi italiani, da quello di Zerocalcare a quelli di Mattia De Iulis, Werther Dell’Edera (Edizioni BD) e Simone Di Meo (Panini Comics), in un parterre che brilla per quantità e qualità.

Come dicevamo prima, non mancano le star provenienti anche dall’universo della narrativa a fumetti nipponica. Sul fronte dei manga, occhi puntati su Usumaru Furuya (Coconino Press) e Gou Tanabe (J-Pop). Senza dimenticare le perle di casa, Mirka Andolfo e Federica di Meo, entrambe nella squadra Star Comics.

Questi sono soltanto alcuni dei nomi di un parterre globale che sarebbe stato impossibile citare in toto. Ma che è tutto da scoprire comodamente durante la cinque giorni toscana.





GIOCHI E VIDEOGIOCHI, LE MILLE SFUMATURE DI LUCCA COMICS & GAMES 2024

Il nome della manifestazione è chiaro e trasparente relativamente ai contenuti presenti. Lucca Comics & Games 2024 è fumetti ma anche videogiochi e giochi a tutto tondo. Tra i primi, troviamo i grandi protagonisti delle ultime settimane e degli ultimi mesi. Da “Call of Duty: Black Ops 6”, arrivato negli ultimi giorni sugli scaffali, a “Dragon Ball: Sparking! Zero”. Ma ci sarà spazio anche per due dei principali franchise di casa Nintendo, “The Legend of Zelda” e “Super Mario”. Nel primo caso il titolo sotto i riflettori è “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, mentre il baffuto idraulico attirerà le attenzioni grazie a “Super Mario Party Jamboree”.

Non mancherà il settore del trading card game, i giochi di carte collezionabili. Tanti nomi di primo piano, da quelli legati al mondo di manga e anime come Pokémon e Yu Gi Oh, arrivando a una vera e propria icona del calibro di “Magic: The Gathering”. Passando per Topps, che spazia dal mondo dello sport (tra calcio e F1) e quello dei comics americani, con la novità legata al mondo Marvel.

Un Lucca Comics & Games 2024 dalle mille sfumature che farà sicuramente parlare di sé per tanto tempo anche dopo la fine della kermesse.