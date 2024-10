Arriva Dragon Ball: Sparking! Zero, il videogioco che porta le battaglie tra i personaggi di Akira Toriyama a un nuovo livello

Con “Dragon Ball: Sparking! Zero” i videogiochi del genere picchiaduro si arricchiscono di un nuovo capitolo importantissimo. C’è da fare una doverosa premessa , però. Al netto del nome – che magari può risultare inedito ai più – non si tratta di una serie al suo esordio. La “Sparking” è infatti quella che in Europa è conosciuta come “Budokai Tenkaichi”, già presente dal 2005 con quattro diversi capitoli:

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi (2005)

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (2006)

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (2007)

- Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi Tag Team (2012)

I primi tre per PS2 e Nintendo Wii, mentre il quarto, lo spin off “Tag Team”, arrivato in esclusiva per PSP, Playstation Portable.

Era dal 2007, anno di uscita di “Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3” che la serie era stata messa a riposo. Con i fan che quasi avevano perso le speranze di vederne un nuovo capitolo, nonostante il grandissimo apprezzamento che la stessa aveva riscosso.

I tempi erano evidentemente maturi, con Dragon Ball: Sparking! Zero che arriva con un obbiettivo ben specifico: rendere omaggio, ancora una volta, al genio creativo del compianto creatore del manga, Akira Toriyama.





LE GRANDI SAGHE DELLA SERIE DA RIVIVERE… O DA RISCRIVERE

Come ha fatto la serie a cui afferisce Dragon Ball: Sparking! Zero a farsi volere così tanto bene nel corso del tempo? La chiave di volta la si trova nel modo di interpretare un genere, quello dei picchia duro, in maniera alternativa, per non dire innovativa. Nel rispetto delle dinamiche ludiche, seppur con uno stravolgimento che ha permesso di trasportare anche in formato digitale le dinamiche battaglie del manga e dell’anime.

Quello che a suo tempo fece la saga “Budokai Tenkaichi” – e che oggi continua a fare Dragon Ball: Sparking! Zero – è stato creare un sotto genere, gli arena fighter. Con la possibilità di muoversi a trecentosessanta gradi (e non più solo da destra verso sinistra e viceversa), sfruttando così l’intera ambientazione. Un qualcosa che è tornato molto utile anche in altri videogiochi legati ad anime e manga (Naruto, Jujutsu Kaisen).

Ecco quindi che lo spirito delle grandi battaglie del manga e dell’anime trovano giustizia, grazie alla riproduzione in digitale – spesso molto fedele – delle sequenze animate. Un qualcosa che è possibile scoprire (per i più giovani) o riscoprire (per i fan più maturi) grazie alla sezione del videogioco che ripercorre i momenti salienti delle principali saghe del cartone animato. Con anche possibilità di assistere a svolte narrative inedite rispetto a quelle canoniche, i cosiddetti “What If…”. Un lavoro che è quindi un tributo all’opera intramontabile di Akira Toriyama, ma che ne esplora anche ulteriormente le possibilità in termini di trama.