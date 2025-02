Football manager 25 cancellato, ecco il motivo e come richiedere il rimborso

Il messaggio, pubblicato sul sito, inizia così:

"Sports Interactive è dispiaciuta di dover informare che, in seguito ad approfondite discussioni interne e a un'attenta riflessione con SEGA, si è giunti alla dolorosa decisione di cancellare Football Manager 25 e di concentrare tutti gli sforzi sul prossimo capitolo".

Dunque, niente Football Manager 25, lo storico videogioco per appassionati di calcio.

I produttori proseguono dicendosi "consapevoli che questa notizia sarà una grande delusione per molti, soprattutto dopo che la data d'uscita del gioco era già stata posticipata due volte e c'era grande attesa per il primo annuncio sul gameplay".

FM 25 cancellato: le scuse

Quindi le scuse degli sviluppatori:

"Ci scusiamo per il ritardo nel comunicare questa decisione. Causa obblighi nei confronti degli investitori, compreso il rispetto di norme legali e finanziarie, oggi era la prima data utile per pubblicare questo comunicato".

Perché Football Manager 2025 è stato cancellato

Il motivo alla base della cancellazione viene indicato nella "serie di sfide che ci siamo ritrovati a dover affrontare" nei "numerosi imprevisti":

"Al momento non abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo in un numero sufficiente di aree del gioco, nonostante gli incredibili sforzi profusi da tutto il team".

Sports Interactive aggiunge:

"Avremmo potuto scegliere di rilasciare FM25 così com'è ora e aggiustare le cose in futuro, ma non sarebbe stata la soluzione migliore. Non volevamo posticipare l'uscita del gioco oltre marzo, dato che sarebbe stato troppo in là con la stagione calcistica per pretendere poi che la gente acquistasse un altro capitolo più avanti quest'anno".

In base a quanto scritto dagli sviluppatori, il gioco dovrebbe tornare il prossimo anno:

"Con la cancellazione, abbiamo modo di assicurarci che il prossimo gioco soddisfi tutte le nostre aspettative e gli standard qualitativi che ci siamo posti. Vi terremo aggiornati sullo stato dei lavori il prima possibile".

Attenzione: non è previsto un aggiornamento per FM24 con i dati della stagione 2024/25 perché, spiegano i produttori, "si tratterebbe di un'operazione troppo complessa che richiederebbe l'impiego di una parte considerevole di risorse, sottraendola allo sviluppo della nuova versione".

FM 25, come richiedere il rimborso

I preacquisti di Football Manager 25 verranno rimborsati automaticamente "nei tempi dovuti" se effettuati tramite un rivenditore ufficiale approvato da SEGA.

Nel caso in cui, invece, fosse stata prenotata una copia fisica del gioco, i rimborsi verranno gestiti dal punto vendita in questione.