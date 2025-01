Nintendo Switch 2 presentata ufficialmente: specifiche tecniche, data di uscita, prezzo, caratteristiche e giochi, tutto quello che si sa finora della nuova console

Senza scendere troppo nel dettaglio tecnico, si vocifera innanzitutto di un processore sviluppato sinergicamente con NVIDIA . Come mostrato in video poi, dovremmo trovare un display LED dalle dimensioni più generose e ottimizzato rispetto al passato, e i due Joy-Con che hanno subito alcune piccole modifiche in termini di ergonomia e resistenza. Su quest’ultimo fronte uno dei grattacapi (che pare risolto e non dovrebbe quindi più verificarsi) era legato al problema del “drifting”, un malfunzionamento che portava gli elementi su schermo – personaggi o altri oggetti che l’utente doveva spostare e controllare – a muoversi anche se non si davano input tramite la periferica.

In assenza di conferme ufficiali – che non mancheranno di arrivare nelle prossime settimane – al momento si può fare affidamento sui consueti leak. Che, a dirla tutta, si sono dimostrati piuttosto mirati e veritieri finora.

Anche il dock, la struttura in cui alloggiare Nintendo Switch 2 per collegarla alla tv, si mostra in linea con il predecessore. In questo caso la modifica è agli angoli superiori, non più spigolosi bensì smussati, in modo da assumere una forma più morbida e arrotondata.

Nintendo Switch 2 resta di fatto una console ibrida tra uso domestico (collegata a una tv) e in modalità portatile. Il blocco centrale, quello in cui troviamo lo schermo – leggermente più grande rispetto al passato – e tutto l’impianto computazionale, permette l’aggancio dei Joy-Con , le due periferiche di controllo. La variazione in questo caso sta nella modalità di aggancio di questi ultimi. Se in passato il tutto avveniva tramite uno “swipe” verticale, una volta incanalati nel giusto binario, con la nuova console il tutto avverrà magneticamente tramite semplice accostamento laterale verso il blocco centrale.

Il reveal di Nintendo Switch 2 è avvenuto nel miglior modo possibile. Si dice che un’immagine conti più di mille parole, e allora è lecito affermare che un video moltiplichi esponenzialmente la cifra. Il filmato condiviso da Nintendo mostra ogni singolo elemento della console di nuova generazione. Dallo schermo ai Joy-Con , ogni aspetto è evidenziato con cura per stuzzicare l’appetito dei videogiocatori? Ma in che modo cambia Nintendo Switch 2 rispetto a chi l’ha preceduta?

Non che Nintendo Switch non abbia ancora colpi da sparare, considerando l’arsenale di giochi di tutto rispetto che ha nella sua cartucciera. Diversi i giochi di primo piano pronti ad arrivare nel corso del 2025. Che rappresentino o meno il cosiddetto “canto del cigno” è tutto da dimostrare.

Ebbene dopo decine (se non centinaia) di indiscrezioni, la nuova console del colosso nipponico è stata finalmente rivelata al pubblico. A distanza di 8 anni dall’uscita della “capostipite” Nintendo Switch , i tempi sembrano dunque maturi per un avvicendamento tra gli hardware targati Nintendo .

Sono state sicuramente settimane molto intense per il mondo nerd quelle che abbiamo appena vissuto. Un frangente in cui tante voci di corridoio si sono rincorse nel web, tutte rivolte a una sola futura protagonista: Nintendo Switch 2 .





I VIDEOGIOCHI DI NINTENDO SWITCH 2: COSA OFFRE IL MENÚ?

Procedendo per gradi, un’altra delle domande che nascono quasi spontanee al lancio di una nuova console è sicuramente legata a quali titoli la supporteranno da subito per permetterle di esprime il suo potenziale.

Ebbene anche qui si naviga a vista, con i prossimi mesi che vedranno gli annunci del caso che ne andranno a rimpolpare la lineup iniziale. Stando al filmato di presentazione di Nintendo Switch 2 sembrerebbe sicuro l’arrivo di “Mario Kart 9”. L’ultimo episodio disponibile, “Mario Kart 8”, è uscito ormai nel lontano 2014 su Wii U, tornando poi sulla cresta dell’onda grazie all’edizione Deluxe per Nintendo Switch. Potrebbe essere arrivato il momento di cambiare marcia per la serie.

Anche “Metroid Prime 4” dovrebbe unirsi alla festa. Un vero e proprio party a cui non mancheranno progetti interni a Nintendo, tra vecchie proprietà intellettuali e novità, e titoli di sviluppatori terzi.

Quello che sembra confermato è il supporto alla retrocompatibilità, vale a dire la possibilità di giocare i titoli disponibili su Nintendo Switch anche su Nintendo Switch 2.





DATA DI USCITA E PREZZO: QUANDO ARRIVA NINTENDO SWITCH? E QUANTO COSTERÀ?

Abbiamo fatto una rapida panoramica sugli elementi principali di Nintendo Switch 2. Restano ora alcuni nodi cruciali che purtroppo non è ancora possibile sciogliere. Nella fattispecie quello della data d’uscita e quello del prezzo.

È ancora presto per poter dire con certezza il momento in cui la nuova console di Nintendo approderà sugli scaffali. Quello che si sa è che il prossimo 2 aprile, data prefissata per il Nintendo Direct, sarà il frangente in cui probabilmente verrà rivelato ai fan quanto è ancora avvolto nella nebbia. La data d’uscita, per l’appunto, così come il prezzo.

Su quest’ultimo fronte qualche indiscrezione in rete permette di farsi due conti in tasca. Le voci che circolano parlano di un possibile posizionamento nella fascia di prezzo relativa a 400 dollari. Con la “traduzione” in altrettanti euro per il mercato europeo. Nulla di impossibile, considerando le mosse operate da Sony e Microsoft con PS5 e Xbox Series X/S al lancio, che hanno giocato ugualmente al rilancio rispetto alla generazione di console precedente.

Quello che possiamo fare in questo momento è metterci comodi e attendere i prossimi mesi, con gli annunci ufficiali che permetteranno di avere un quadro chiaro e completo della situazione. I grandi videogiochi da giocare, nel mentre, non mancano di certo.