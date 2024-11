L’elezione di Donald Trump influenzerà anche il mondo dei videogiochi? La nuova presidenza del tycoon preoccupa gli addetti ai lavori

Le elezioni presidenziali statunitensi dello scorso 5 novembre, che hanno visto il trionfo di Donald Trump, immancabilmente avranno ripercussioni sotto numerosi punti di vista. L’avvicendamento tra Democratici e Repubblicani alla Casa Bianca porterà cambiamenti di rotta sul fronte della politica internazionale. E questo vuol dire anche equilibri geo-politici destinati a cambiare: in meglio o in peggio solo il tempo potrà dirlo.

Anche il mondo dei videogiochi guardava con apprensione alle elezioni presidenziali statunitensi, “temendo” nella fattispecie la possibile rielezione di Donald Trump. Un’eventualità che si è trasformata in realtà, visto che proprio “The Donald” sarà il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, pronto a insediarsi alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio 2025. E allora, forse, per gli addetti ai lavori del settore videoludico è arrivato il momento di preoccuparsi.





NUOVI RINCARI IN VISTA PER CONSOLE DA GIOCO E TECNOLOGIA?

Saranno timori eccessivi quelle dell’industria? Ma soprattutto, quali erano le paure in questione? Come in una sorta di macchina del tempo, è giusto dare uno sguardo a ciò che accadde nella precedente presidenza del tycoon. Gli scenari internazionali vedevano in quel frangente le immancabili tensioni tra grandi potenze, con gli Stati Uniti e la Cina che nello specifico non erano proprio compagni di merende.

Il rischio che uno scenario analogo possa ripetersi è piuttosto elevato, e questo potrebbe comportare numerose problematiche. Tra dazi doganali e limiti alle importazioni tecnologiche, a soffrirne rischia di essere il settore (per l’appunto) della tecnologia. Con in prima linea i grandi producer del mondo videoludico.

Una “guerra” che coinvolgerebbe, nel mondo dei videogiochi, i grandi nomi: da PS5 e PS5 Pro a Nintendo Switch e Xbox Series, passando per i PC portatili. Nessuno eviterebbe il contraccolpo. Da un lato per l’imposizione di dazi maggiorati per le esportazioni cinesi (fino al 60%), dall’altro per un incremento dei costi delle materie prime per i produttori. Aumenti che immancabilmente si ripercuoterebbero sui consumatori statunitensi, che potrebbero essere costretti a spendere anche il 50% in più per dotarsi di una piattaforma da gioco di ultima generazione.

Tutti salvi invece i videogiocatori del resto del mondo? Macché, a loro ci penserebbe il “Butterfly Effect”, che allineerebbe i prezzi di tutti gli altri mercati.