IT-Wallet sull'App Io: da oggi patente digitale e tessera sanitaria disponibile per tutti Photo Credit: Pexels

Ecco come attivare il portafoglio digitale e caricare i documenti sull'applicazione

Da oggi, mercoledì 4 dicembre, IT-Wallet, il portafoglio digitale per i documenti realizzato dal Dipartimento per la trasformazione digitale del governo italiano insieme ad altri enti, sarà disponibile per tutti sull’applicazione IO, pensata per raggruppare in un solo posto gran parte dei servizi pubblici. Al momento è possibile caricare la versione digitale solo di tre documenti: la patente di guida, Tessera Sanitaria–Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. La carta di identità verrà aggiunta in un secondo momento, ma ad oggi non è stata comunicata la data ufficiale. I documenti potranno essere usati con valore legale solo in “contesti fisici”, cioè per esempio durante un controllo delle forze dell’ordine o in farmacia. Prossimamente saranno invece utilizzabili anche per pagamenti o altre operazioni online. Dettaglio importante: il portafoglio digitale è gratuito e non è obbligatorio. Come attivare IT-Wallet sull'App Io Il primo passo da compiere è scaricare l’app IO (è disponibile sia per Android sia per iOS - il download lo si può fare sia nel Play Store sia nell'App Store. Quindi bisogna registrarsi con le proprie credenziali SPID o la carta d’identità elettronica (CIE). Dopo il primo accesso è possibile scegliere un PIN o accedere con il riconoscimento biometrico, ossia con un’impronta digitale o con il riconoscimento del volto. Anche chi aveva già sul proprio smartphone l’app IO deve comunque rifare l’accesso con SPID o CIE per poter visualizzare i documenti. Questi ultimi saranno disponibili nella sezione omonima, 'documenti', all’interno di IO “Portafoglio”, già esistente. Conclusa la fase di test I test erano stati suddivisi in tre momenti. Il 23 ottobre via libera ai primi 50.000 cittadini, il 6 novembre l'IT-Wallet era stato esteso a 250 mila, quindi lo scorso 20 novembre si era giunti a quota 1 milione di cittadini. IT-Wallet è stato pensato come sistema che razionalizza e migliora l'identità digitale e l'accesso a documenti e servizi pubblici in Italia. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti recentemente ha dichiarato: "Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025. Con l’introduzione dell’IT-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2, l’Italia intraprende un percorso ambizioso verso l’evoluzione dei servizi digitali".

Argomenti

App Io It-Wallet

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti