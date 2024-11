Tutto pronto per la Milan Games Week 2024 e Cartoomics 2024, il mondo dei videogiochi e quello dei fumetti portano in Italia le star internazionali Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il fine settimana che sta per aprirsi sarà molto importante per gli appassionati di videogiochi del nostro belpaese. Da venerdì 22 e fino a domenica 24 novembre la Lombardia ospiterà la Milan Games Week 2024, la kermesse che anche quest’anno animerà il capoluogo meneghino attirando videogiocatori da tutta Italia e non solo.

E saranno come sempre tre giorni ad altissima intensità quelli che aspettano i videogiocatori, considerando le tante attività e i tanti nomi che animeranno i quattro padiglioni di Fiera Milano (Rho). Con deviazioni importanti anche verso il mondo del fumetto, vista la sinergia che si conferma anche quest’anno tra Milan Games Week e Cartoomics 2024.





LA STORIA DEI VIDEOGIOCHI PASSA DA MILANO

Il mondo dei videogiochi finisce immancabilmente sotto i riflettori in occasione della Milan Games Week 2024, un evento che di anno in anno accresce la propria importanza nel panorama mondiale delle fiere di settore. E la dimostrazione arriva grazie ai nomi coinvolti per l’appuntamento di quest’anno nel capoluogo lombardo.

Grandissimi esponenti del settore videoludico che abbracceranno – fisicamente e metaforicamente – i fan, raccogliendone il calore e la gratitudine. Parliamo di personaggi del calibro di Shinji Mikami, creatore di serie come Resident Evil e The Evil Within. Oppure Bartosz Sztybor, Comic Book and Animation Narrative Director in CD Projekt RED, studio salito agli onori della cronaca grazie al successo di The Witcher. Oppure ancora Neil Newbon, attore noto per il suo ruolo di Elijah Kamski nel videogioco Detroit: Become Human, ma ancor di più per la sua interpretazione di Astarion, tra i protagonisti più amati di Baldur’s Gate 3. E in quest’ultimo caso parliamo del videogioco dell’anno nel 2023, con la performance attoriale di Newbon che gli è valsa un Game Award – gli oscar dei videogiochi – per la migliore interpretazione.

E se questo personaggi da soli non bastassero, ci pensa poi il mondo degli eSports a fare il resto, grazie alla presenza di grandi nomi del mondo degli sport digitali o dell’intrattenimento videoludico a 360 gradi. Personaggi come Moonryde, Pow3r, CiccioGamer e Marinoski, pro player e content creator che fanno registrare sulle piattaforme di streaming numeri importanti, e che rappresentano un punto di riferimento per le community di appassionati.