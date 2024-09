Stretta Instagram, arrivano gli account per teenager: ecco cosa cambia per minori e genitori Photo Credit: agenziafotogramma.it

La novità sarà applicata entro 60 giorni in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, mentre in Europa qualche mese più avanti

Stretta di Instagram ai profili dei minori. La piattaforma di Meta ha introdotto per la prima volta il sistema di "account per teenager" con protezioni automatiche che limitano chi può contattarli e i contenuti che possono vedere. Così i profili dei minori verranno configurati automaticamente come "account per teenager". In particolare, i minori di 16 anni dovranno avere l'autorizzazione di un genitore per modificare le loro impostazioni, qualora volessero renderle meno restrittive. L'obiettivo è rendere la piattaforma social un luogo più sicuro per gli under 18 e tranquillizzare i loro genitori sull’utilizzo. Secondo gli esperti, con questa mossa, Meta vuole convincere le autorità, negli Stati Uniti e in Europa, che l’azienda sta facendo davvero tutto il possibile per non esporre i minorenni a contenuti, frasi, immagini e video non adatti a loro. Ma vediamo nel dettaglio la novità, che sarà applicata entro 60 giorni in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Nell'Unione Europea, invece, arriverà "più avanti nel corso di quest'anno". Come funzionano gli account per Teenager su Instagram Tra le soluzioni introdotte (valgono anche per la versione desktop di Instagram) ecco gli account privati come impostazione predefinita: così i minorenni devono approvare eventuali nuovi follower e le persone che non sono loro follower non possano seguirli, vedere i loro contenuti o interagire con loro. Previste le restrizioni sui messaggi, in modo da poter essere contattati solo da persone che seguono o con cui sono già in contatto. Le restrizioni riguardano anche i contenuti sensibili, con gli under 18 che si vedranno applicare automaticamente la configurazione più restrittiva del filtro sui post visibili in sezioni come Esplora e Reels. Viene inoltre posto un limite alle interazioni, con i minorenni che potranno essere taggati o menzionati solo dalle persone che seguono. Ed ancora l'attivazione automatica della versione più restrittiva delle funzioni anti-bullismo, così che parole e frasi offensive vengano filtrate dai commenti e dalle richieste in Direct. La stretta prevede anche l’invio di notifiche che invitano a uscire dall'app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano. Aspetto importante è la modalità sospensione automatica fra le 22 e le 7, con la disattivazione delle notifiche e invio di risposte automatiche ai messaggi in Direct. Cosa cambia per i genitori Tutto quello fin qui raccontato non può che far felici i genitori, visto che con questo aggiornamento Instagram aumenta il numero di strumenti che mette a disposizione per tutelare i più piccoli. Nello specifico, attivando la Supervisione Genitori, gli adulti potranno vedere con chi ha chattato la figlia o il figlio nei 7 giorni precedenti, impostare limiti di tempo giornalieri per l’uso dell'app (oltre i quali diventa non accessibile), decidere momenti della giornata o della notte in cui l’app non sia accessibile in alcun modo.

