Studenti Foligno inventano cover carica cellulare a energia solare Photo Credit: Pexels

Il prodotto, realizzato interamente in nylon riciclato e dotato di pannello solare integrato, costa 29,99 euro

Gli studenti dell'istituto tecnico economico aeronautico "Scarpellini" di Foligno hanno inventato una cover per cellulari, realizzata interamente in nylon riciclato e dotata di pannello solare integrato, che ricarica il telefono sfruttando esclusivamente l'energia prodotta dal sole. Il prodotto è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile ed è resistente all'acqua. La cover carica cellulare a energia solare: il progetto Il progetto ecofriendly, firmato dalla quinta B della scuola, coordinata dal docente di Economia aziendale Gioia Contini, è stato lanciato sul mercato al prezzo di 29,99 euro. Il target di consumatori a cui si rivolge è formato dai millennials nativi digitali. La cover è reperibile on line, presso i rivenditori autorizzati e nei negozi monomarca. Come per ogni progetto commerciale, dagli studenti dell'istituto folignate diretto dalla preside Federica Ferretti è stata messa in piedi anche tutta la parte di packaging e marketing. Nel dettaglio l'imballaggio prevede l'utilizzo di un cartone ecologico, mentre è stata scelta la città di Perugia - con la sua antica vocazione internazionale, data anche dalla presenza di due prestigiosi atenei - per impiantare la sede della RecoveR, la società produttrice della cover. I dodici alunni della VB, che hanno ipotizzato di aprire un’azienda per la produzione e realizzazione di cover per iphone, si sono anche suddivisi i compiti. Ecco la composizione del Consiglio di Amministrazione della Recove.



R JA. SOFIA ANGELANTONI – Amministratore Delegato

LORENZO POLI – Manager della Produzione

SAMUELE PETRINI – Manager della Produzione

SEJDA GJECI – Marketing Manager

ANGELICA PIRISI – Manager delle Risorse Umane

VIKTOR OLARU – Manager Comunicazione & IT

RAPAJ DENNIS – Manager Comunicazione & IT

SAMIR EL HARRAK – Direttore operativo

GIANMARCO BORRI GIANNELLI – Managerì Finanziario

SOFIA RAMAZZOTTI – Manager della Vendita

DANIELE ROSATI – Manager della Sostenibilità Il premio La cover ricaricabile ad energia solare ha vinto il premio 'Italia Angelucci Baldoni', giunto alla sua terza edizione (1500 euro). A determinare il risultato l'originalità del progetto, denominato Recover solar cover, e la sua attenzione a uno stile di vita sostenibile. Alla premiazione hanno partecipato Anna Maria Baldoni, amministratrice unica dell'azienda Umbriagas, soggetto promotore dell'iniziativa, Giulio, Chiara, Giulia e Federica Franceschini, coordinatori dell'iniziativa per le scuole.

Argomenti

Foligno pannello solare

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti