È fuga da X, molti utenti, anche Vip passano a Bluesky, che sta registrando un vero e proprio boom

Sono sempre di più i Vip che abbandonano X, l'ex Twitter, di Elon Musk. L’ultimo in ordine di tempo è stato Francesco Guccini. Il cantautore, già poco avvezzo all'uso dei social, ha chiesto al suo staff di eliminare il suo account su X. "Elon Musk” ha detto Guccini “ha delle idee che sono lontane anni luce dalle mie. Ma non è l’unico. Sono molti i vip italiani ad aver lasciato Z, tra questi anche Piero Pelù a Elio, di Elio e le Storie tese, Piovani. Molti degli iscritti sono passati ad un altra piattaforma: Bluesky. Nell'ultima settimana la piattaforma lanciata da Jack Dorsey ha guadagnato un milione di utenti.





Una emorragia che non si ferma

Se questi sono solo gli ultimi Vip a lasciare X, l’emorragia è cominciata da diverso tempo. E ad abbandonare il social di Elon Musk non sono solo le celebrità. In un solo giorno, il 7 novembre scorso, secondo l'ultimo rilevamento disponibile, sono state registrate 115.000 disattivazioni secondo un'analisi di SimilarWeb, che analizza il traffico in rete. Ovvero la peggior perdita il social da quando è stato acquistato dal patron di Tesla. Elon Musk. La fuga da X è andata a vantaggio di un concorrente diretto e, forse, meno conosciuto dalla massa, ovvero Bluesky. Che nello stesso periodo ha aumentato il numero degli iscritti. Secondo Rose Wang, manager della società, sono stati raggiunti i 15 milioni di utenti. Un incremento che, secondo i dati visionati dal sito The Verge, è dovuto proprio all'abbandono di X.





Il boom di Bluesky

Il successo di questo social è legato anche ad alcune modifiche prese da X, che adesso permette alle persone bloccate di leggere i post di chi li ha censurati, seppur senza potervi interagire. Scelta questa che ha sollevato diverse critiche, ma anche i dubbi sulla possibile ascesa di contenuti d'odio e di bullismo online nel social e di Elon Musk. La crescita di Bluesky è però ancora lontana dai numeri di Threads, altro social lanciato da Meta che con i suoi 275 milioni di utenti mensili, è al momento il principale competitor di X. Bluesky è un social atipico. Il suo funzionamento non avviene su server centrali, ma su quelli resi disponibili dagli stessi iscritti. Questo, nella logica della decentralizzazione, per favorire la trasparenza e l'imparzialità dei post pubblicati.