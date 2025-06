Acerbi contro il tifoso del Psg che lo prende in giro: "Ti sfondo di botte" (VIDEO)

"Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c... Se esco da lì e tu mi fai 'Acerbi-Barcola' no, perché sono matto. E ti sfondo di botte”.

Sono le parole rivolte da Francesco Acerbi ad un tifoso del Psg, incontrato dopo la sessione di allenamento negli Stati Uniti, dove l'Inter è impegnata nel Mondiale per Club (la prossima gara in programma è quella contro i giapponese degli Urawa Reds domani sera alle ore 21.00).

Il difensore nerazzurro non ha gradito lo sfottò del supporter della squadra francese che a fine maggio ha nettamente battuto l'Inter nella finale di Champions League.

Così, quando il tifoso del Psg ha tirato in ballo Bradley Barcola e il dribbling subito dall'ex difensore della Lazio nella partita di Monaco, ha replicato in maniera netta, con l'aiuto di un traduttore.





Acerbi ancora in Nazionale? Le parole di Gattuso

Intanto, in queste ore di Acerbi ha parlato il nuovo ct della Nazionale Rino Gattuso. Interpellato nella conferenza stampa di presentazione a Roma, Ringhio ha risposto così sul futuro in azzurro del difensore interista, dopo il recente rifiuto della convocazione e la polemica a distanza con Luciano Spalletti:

"Non ho parlato con lui, sta dando tanto al calcio, ma non è una problematica che ha toccato me e le scelte da parte mia sono diverse. Nulla contro Acerbi, sta dimostrando un valore incredibile, c'è grand rispetto e stima, ma in questo momento ho chiamato altri giocatori più giovani che penso ci possono dare qualcosa. Vediamo che dice il campionato, ho chiamato 35 giocatori, ho chiacchierato con loro".