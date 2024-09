Aspettando PS5 Pro: quali saranno i primi videogiochi a supportare la potenza della nuova console Sony?

Quello di ieri di PS5 Pro era un annuncio atteso dai fan. E Sony non si è fatta attendere, mettendo subito in evidenza la volontà di alzare ancora una volta l’asticella delle performance. Le specifiche tecniche della nuova console mid-gen sono chiare.

Si è parlato di un incremento sul fronte della GPU, l’unità di elaborazione grafica, che sarà supportata dal 67% di unità in più rispetto al modello base. Si è parlato di una memoria più veloce del 28%, e già la PS5 “liscia” ha dimostrato di saperci fare su questo fronte. Si è parlato di un miglioramento del rendering, la trasformazione in elementi visivi della programmazione numerica degli sviluppatori, quantificato in un +45%. Senza dimenticare poi il “Ray Tracing”, la feature introdotta con l’attuale generazione di console Sony che gestisce dinamicamente l’illuminazione. Nella fattispecie le nuove performance di PS5 Pro potrebbero arrivare a triplicare la qualità nei giochi che sapranno sfruttare il Ray Tracing al meglio.





I PRIMI NOMI CONFERMATI DEI VIDEOGIOCHI “PS5 PRO ENHANCED”

Grandi premesse che hanno bisogno però di banchi di prova adeguati per poter dimostrare le proprie reali potenzialità. Servono quindi videogiochi ad hoc per sfruttare il cuore pulsante di PS5 Pro, e ovviamente il mercato video ludico è pronto a rispondere alle esigenze degli appassionati. Diversi i team di sviluppo che sono al lavoro sui titoli che arriveranno nei prossimi mesi sul mercato. E il bollino “PS5 Pro Enhanced” sarà il distintivo che, già dalla copertina, metterà in chiaro la capacità di sfruttare le specifiche tecniche della nuova console Sony.

Intanto è già disponibile una prima lista di titoli, tra quelli disponibili, che supporteranno le novità di PS5 Pro:

- Alan Wake 2

- Assassin's Creed: Shadows

- Demon's Souls

- Dragon's Dogma 2

- Final Fantasy 7 Rebirth

- Gran Turismo 7

- Hogwarts Legacy

- Horizon Forbidden West

- Marvel's Spider-Man 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- The Crew Motorfest

- The First Descendant

- The Last of Us Part II Remastered

Siamo di fronte a titoli che già nella loro versione originale hanno dimostrato grandi cose. Inutile sottolineare la curiosità di assistere all’upgrade concesso dalla nuova console Sony.