ILPOSTINAZIENDA: Leonardo, Antonio Liotti: "Leonardo è un'azienda di grande ambizione che garantisce alle sue persone la possibilità di sviluppare al meglio il proprio potenziale"

Chi è Leonardo?

"Leonardo è una high-tech company, una multinazionale che opera nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza e che svolge un ruolo chiave in settori strategici ed eterogenei di business. Penso agli elicotteri, ai velivoli, all’elettronica per la difesa, alle aerostrutture civili, alla cybersecurity e allo spazio. È un grande gruppo che crea e genera occupazione fortemente specializzata, impegnando 54 mila persone in giro per il mondo in circa 100 sedi. Nel raccontare Leonardo, quando mi capita di farlo, mi piace particolarmente soffermarmi sulla sua missione, che è particolarmente ambiziosa e identitaria. Leonardo ha l’ambizione di consolidare un ruolo di motore dell’innovazione e di accelerazione del progresso e dell’evoluzione tecnologica nel nostro Paese e in tutte le comunità in cui opera, contribuendo alla sfida della sicurezza globale, cioè avvalendosi delle tecnologie per rendere la società più sicura".

La tipologia di prodotti e servizi offerti da Leonardi

"Leonardo offre tanti prodotti e servizi ma se dovessi raccontare quelli più evocativi, facilmente associabili a Leonardo, penso gli elicotteri: quelli dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, quelli militari, quelli della Guardia di Finanza e della Protezione Civile, mezzi impiegati in operazioni di sorveglianza, supporto tecnico-sanitario e pattugliamento. Poi penso ai velivoli delle Frecce Tricolori, che tutti noi abbiamo avuto modo di ammirare nei loro voli acrobatici. E ancora, penso alle sonde spaziali, che ci consentono di partecipare a missioni della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Penso anche ai programmi di sicurezza in occasione di grandi eventi, come il Giubileo 2025, il G7, il G8 e l’Expo. In tutte queste occasioni, Leonardo, con a propri servizi e le proprie infrastrutture, ha avuto un ruolo chiave nel garantire ordine e sicurezza pubblica".

Quali sono i profili maggiormente cercati da Leonardo

"Un'azienda con una missione di quel tipo e presente in settori di business così ampi ed eterogenei non può non avere, fra le sue sfide, quella di presidiare costantemente il mercato del lavoro per essere in grado di portare a bordo le migliori competenze, sia in ambito tecnologico che manageriale. Partendo dal fronte tecnologico, le competenze chiave per Leonardo sono quelle legate alle tecnologie emergenti e in rapida evoluzione. Penso all’intelligenza artificiale applicata alla gestione e allo sviluppo dei big data, all’elettronica e alla sensoristica di nuova generazione, alla cybersecurity e alla space economy. Nell’ambito di questi domini e di questi settori, sicuramente i profili professionali che cerchiamo sono eterogenei, ma sono prioritariamente profili professionali STEM, quindi giovani laureati in discipline quali ingegneria, fisica, matematica e informatica. Non escludiamo di portare a bordo professionalità in ambito giuridico, economico e umanistico, e poi abbiamo un grande interesse e attenzione rivolti ai diplomati e ai tecnici specializzati, perché una delle vocazioni di Leonardo è manifatturiera: siamo un'industria del settore metalmeccanico in grado di coniugare nella propria produzione industriale manifattura e tecnologia digitale. Per assolvere a questa funzione, partecipiamo agli ecosistemi degli istituti tecnici superiori, direttamente sulla programmazione didattica e lo sviluppo di ITS sul territorio nazionale, per poter portare a bordo persone che abbiano quelle caratteristiche nei settori professionali. Lanciamo anche campagne di recruiting dedicate, in alcuni casi rivolte a specifici programmi industriali, in altri casi rivolte a specifiche famiglie professionali. Proprio nei prossimi giorni, abbiamo programmato di chiudere la prima edizione e di aprire una seconda di un master in advanced management che abbiamo progettato con università di caratura internazionale, penso a Oxford, che ci consentirà, nei prossimi anni, di assicurare il ricambio della nostra classe manageriale. Il programma si chiama Future Loading e, per tutti i dettagli sui posti di lavoro, gli ascoltatori si possono recare nella sezione "Carriere – Lavora con noi" sul sito internet di Leonardo.com".

Stage e Tesi di Laurea

"Leonardo offre numerose possibilità dedicate ai giovani studenti universitari. In particolare, l’azienda offre un programma a studenti iscritti all’ultimo anno di corsi di laurea in discipline tecnico-scientifiche la possibilità di svolgere uno stage curriculare all’interno dei nostri stabilimenti e sviluppare la tesi di laurea in azienda. In linea con la vocazione tecnologica dell’azienda, le tematiche delle tesi che più spesso ci vengono richieste dagli studenti sono proprio intelligenza artificiale, machine learning e tecnologie emergenti in rapida evoluzione. Circa la possibilità di svolgere uno stage all’interno delle nostre aziende e l’opportunità di sviluppare la tesi, tutti i dettagli sono all’interno del nostro sito nella sezione "Carriere – Lavora con noi". È un’ottima opportunità anche per noi, garantisce il ricambio generazionale e crea quel valore positivo che nasce dall’integrazione nei luoghi di lavoro ormai di cinque generazioni, che è una cosa che va gestita ma rappresenta anche una grande opportunità di diversificazione".

“We are Leonardo”

"Il passaparola positivo è un viatico per avvicinare nuove figure all’azienda. Noi abbiamo le campagne “We are Leonardo” che raccontano l’azienda, perché riteniamo che non ci sia nessun testimonial migliore di chi vi lavora, di chi ha avuto la possibilità concretamente di vivere l’emozione di lavorare in un’azienda come la nostra. Il miglior testimonial è la persona più credibile quando racconta, all’esterno, i motivi per cui vale la pena lavorare per questo gruppo".

Perché un candidato dovrebbe scegliere di lavorare in Leonardo?

"Se dovessi in qualche modo convincere le persone a sposare il progetto Leonardo, non posso non partire andando un po’ a ritroso in ciò che ho raccontato. È un’azienda che ha una grande vocazione e ha nel suo DNA l’ambizione di costruire e realizzare il futuro sul fronte della tecnologia, che sicuramente è una cosa molto importante per le nuove generazioni. È un’azienda presente in molti Paesi e in molti business, che significa offrire a chi sposa il progetto professionale l’opportunità di diversificazione. Lavorare in Leonardo vuol dire avere tante possibilità di sviluppo e crescita professionale. Per questa ragione abbiamo anche iniziative di formazione professionale mirate, costantemente orientate sulle esigenze dell’azienda, dei nostri colleghi e delle nostre persone. Perché chiaramente la formazione tiene aggiornate le competenze e fa sì che i percorsi professionali possano essere di successo, ma questo attiene ancora alla sfera professionale. Noi mettiamo tanta attenzione a tutta quella che è la sfera personale. Mi riferisco, ad esempio, alla cura della genitorialità, un tema oggi importantissimo, sappiamo quanto sia delicato per il Paese il crollo delle nascite e i problemi demografici associati. Quindi noi aiutiamo i nostri colleghi che diventano genitori nelle diverse fasi, penso agli asili nido, ai campus estivi e alle iniziative sportive. Abbiamo grande attenzione alla salute con programmi di prevenzione dedicata, assistenza sanitaria integrativa, penso al benessere psicologico, con supporto attivo e costante. Penso alle varie dimensioni del benessere che caratterizzano il welfare di un’azienda. Siamo molto attivi, il nostro è un welfare di prossimità. Leonardo offre anche un ambiente di lavoro moderno, digitale, inclusivo, aperto all’innovazione, in cui tutti hanno la possibilità di sviluppare al meglio il proprio potenziale".