Alberto Trentini: il volontario italiano ancora in carcere in Venezuela

Alberto Trentini, il volontario veneziano di 45 anni che lavora per una ONG, dopo 140 giorni, è ancora nel carcere El Rodeo I, periferia di Caracas, nello Stato di Miranda, a circa 30 chilometri della capitale, in una località chiamata Guatire, in Venezuela. Trentini, arrivato in Venezuela il 17 ottobre scorso per coordinare i lavori sul campo della ONG Humanity & Inclusion, è stato arrestato il 15 novembre. Da allora, le sue tracce si sono perse, suscitando preoccupazione tra familiari e autorità italiane. Fino a un mese fa,quando che si è appreso che Trentini era ancora vivo. Secondo le fonti raccolte sarebbe in regime di isolamento. Le sue condizioni di salute destano preoccupazione poiché soffre di problemi medici e non ha accesso alle necessarie cure. Da quando è in carcere, non ha potuto chiamare la famiglia né ricevere una visita ufficiale.

Chi è Alberto Trentini?

Nato a Venezia, Alberto Trentini ha dedicato la sua vita alla cooperazione internazionale, lavorando in paesi come Colombia, Ecuador, Perù, Libano, Etiopia, Grecia, Nepal, Paraguay e Bosnia-Erzegovina. Laureato in storia moderna e contemporanea all'Università Ca' Foscari, ha sempre lavorato per organizzazioni umanitarie, portando aiuti a chi ne aveva più bisogno.