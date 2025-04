RTL 102.5 è la radio ufficiale della 23a edizione della Milano Marathon

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, abbraccia il mondo della corsa diventando la radio ufficiale della 23a edizione Milano Marathon 2025, in programma il 6 aprile 2025. Dopo il successo ottenuto con RCS Sport per il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women, RTL 102.5 accetta con entusiasmo questa nuova collaborazione, che amplia il proprio impegno nel mondo dello sport.

La Milano Marathon è uno degli eventi sportivi più attesi del panorama italiano, attirando atleti di livello internazionale e migliaia di appassionati lungo le strade di Milano. Alla 42,195 km, da oltre 10 anni, si affianca la sua staffetta, la Relay Marathon, che suddivide il percorso ufficiale di maratona in 4 frazioni coinvolgendo 103 Organizzazioni. Un format rivolto a chi desidera prendere parte a una grande manifestazione sportiva per sostenere i singoli progetti solidali.

Con collegamenti in diretta, interviste ai protagonisti e contenuti esclusivi dietro le quinte, RTL 102.5 accompagnerà gli ascoltatori per vivere ogni momento della maratona. Non solo, saranno trasmessi aggiornamenti costanti nei Giornali Orari, con notizie sui risultati e le performance degli atleti.