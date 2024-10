A Milano cala il sipario su IAC 2024, il Congresso astronautico internazionale

Si è conclusa al MiCo di Milano la settantacinquesima edizione dell'International astronautical congress, il Congresso astronautico internazionale. Per una settimana, l'Italia e Milano sono state la capitale mondiale dello spazio, accogliendo più di diecimila persone da tutto il mondo: scienziati, professionisti del settore e astronauti, riunitisi a Milano per discutere del futuro dell'esplorazione spaziale dei prossimi anni e dei prossimi decenni. RTL 102.5, radio partner dell'evento (il più importante al mondo nel campo dell'industria aerospaziale), ha raccontato la settimana giorno per giorno, seguendo anche una squadra di astronauti straordinari in giro per il nord Italia, in visita in alcune aziende del settore e nelle università di Torino e Milano per incontrare centinaia di studenti.





L'edizione 2024

Sostenibilità, inclusione e pace: sono state queste le tre parole chiave di IAC 2024. Al centro dell'edizione di quest'anno, l'utilizzo responsabile dello spazio all'insegna della sostenibilità. L'edizione più partecipata di sempre, numeri da record per l'evento organizzato dalla Federazione Astronautica Internazionale (Iaf) insieme all'Associazione italiana per l'Aeronautica e l'Astronautica (Aidaa), l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo e aperto dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. "È stato il più grande raduno di professionisti dello spazio mai realizzato nella storia", ha dichiarato il presidente della Iaf, Clay Mowry.





Le visite degli astronauti

RTL 102.5 ha potuto raccontare agli ascoltatori non solo le attività organizzate negli stand del MiCo ma anche le visite che un gruppo di astronauti ha compiuto in Piemonte e Lombardia. Nella giornata di martedì il gruppo, tra cui anche gli astronauti Luca Parmitano, Paolo Nespoli e le riserve Anthea Comellini e Andrea Patassa, ha visitato gli stabilimenti di Altec e ThalesAlenia Space di Torino, dove si stanno studiando (e testando) i nuovi moduli che orbiteranno intorno alla Luna. Nel pomeriggio, l'incontro al Politecnico di Torino con centinaia di studenti di ingegneria aerospaziale. Nella giornata di mercoledì, la visita al Lario space center di Telespazio sul Lago di Como e la visita ai laboratori del Politecnico di Milano, anche in questo caso con un incontro faccia a faccia con centinaia di studenti.





L'apertura al pubblico

La giornata di venerdì, l'ultima della settimana congressuale, è stata dedicata all'apertura al pubblico. Migliaia di visitatori, anche non addetti al settore, hanno visitato gli stand del MiCo di Milano. Non solo: a visitare il congresso anche gli ascoltatori di RTL 102.5 che hanno partecipato al contest su RTL 102.5 Play e che hanno potuto così ricevere in regalo i biglietti per l'accesso all'ultima giornata dello IAC 2024.