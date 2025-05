Aerospace Power Conference 2025: Roma al centro del dibattito globale sul potere aerospaziale

L’8 e il 9 maggio 2025, Roma ospita l’Aerospace Power Conference, un evento di rilevanza internazionale organizzato dall’Aeronautica Militare italiana. L’incontro riunisce oltre 1.500 partecipanti tra rappresentanti militari, accademici, industriali e istituzionali provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di esplorare le sfide e le opportunità future nel dominio aerospaziale. Il tema centrale dell’edizione di quest’anno è “Fighting and winning in the sky beyond the next decade”, sottolineando l’importanza di adattare strategie e tecnologie per affrontare i conflitti del futuro.

Innovazione tecnologica e cooperazione internazionale

La conferenza si concentra sull’analisi delle nuove tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e i sistemi ipersonici, che stanno trasformando il panorama della difesa aerospaziale. Particolare attenzione è rivolta al Global Combat Air Programme (GCAP), un’iniziativa congiunta tra Italia, Regno Unito e Giappone per lo sviluppo di un sistema di combattimento di sesta generazione. Durante l’evento, sono previsti incontri bilaterali e trilaterali tra i capi delle forze aeree dei paesi coinvolti per discutere i requisiti operativi e i percorsi addestrativi comuni.

Formazione e sviluppo delle competenze

Un altro aspetto cruciale affrontato durante la conferenza è la formazione delle future generazioni di aviatori e operatori spaziali. Si discute dell’importanza di aggiornare i modelli addestrativi per integrare le nuove tecnologie e preparare il personale a operare in ambienti sempre più complessi e interconnessi. L’Aeronautica Militare italiana sottolinea l’impegno nel fornire gli strumenti necessari per mantenere elevati standard di professionalità e adattabilità.

Esposizione aerospaziale e coinvolgimento del pubblico

Parallelamente alla conferenza, è allestita un’esposizione aerospaziale aperta al pubblico, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle tematiche della difesa e dell’innovazione tecnologica. L’evento offre esperienze immersive, simulatori di volo e proiezioni cinematografiche dedicate al centenario dell’Aeronautica Militare. Inoltre, è promossa l’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, una raccolta fondi a favore della ricerca oncologica.