Due milioni di italiani al voto per le comunali, sfida anche a Genova, Ravenna, Taranto e Matera

Sono due milioni gli elettori chiamati alle urne oggi (con l’incognita dell’affluenza) per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli di 117 comuni, insieme ad altri nove commissariati in Sicilia. Tra le città al voto quattro capoluoghi di provincia o di regione: Ravenna, Taranto, Matera e soprattutto Genova, dove gli elettori dovranno scegliere il successore di Marco Bucci, ora alla guida della Regione Liguria. La sfida principale è tra il vicesindaco uscente Pietro Piciocchi e la candidata del campo largo Silvia Salis, che ha riunito anche Azione e Italia Viva oltre che Partito democratico, Movimento cinque stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno, quando si voterà in tutta Italia anche per i referendum. I seggi sono aperti domenica fino alle 23:00 e lunedì dalle 07:00 alle 15:00.





Le sfide nei capoluoghi

Oltre alla sfida di Genova, a Matera gli oltre cinquantamila aventi diritto sono chiamati a scegliere tra una riconferma del sindaco uscente Domenico Bennardi, del Movimento cinque stelle, o l'elezione di un altro tra i candidati. Unito il centrodestra sul nome di Antonio Nicoletti, centrosinistra diviso, con il Partito democratico senza una lista ufficiale. A Ravenna è il centrodestra ad essere diviso, con due diversi candidati: Nicola Grandi per Fratelli d’Italia e Forza Italia e Alvaro Ancisi per la Lega. In corsa anche Veronica Verlicchi, sostenuta dalla lista civica La Pigna. Per il centrosinistra l'ampia coalizione di centrosinistra propone Alessandro Barattoni. Situazione meno compatta a Taranto, dove il Movimento cinque stelle punta sulla civica Annagrazia Angolano, il Pd e alcuni alleati su Pietro Bitetti e il centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi moderati) su Luca Lazzaro da un lato e su Francesco Tacente dall'altro (appoggiato senza simbolo dalla Lega).





Le date

La tornata elettorale coinvolge numerosi comuni delle regioni a statuto ordinario. Saranno però interessati dal voto anche diversi comuni delle regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio, queste le date: in Sardegna domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno; in Sicilia domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. Si sono già svolte invece le elezioni in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige.