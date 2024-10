MotoGp, Marc Marquez l'inafferrabile vince il Gran Premio d'Australia davanti a Jorge Martin e Bagnaia

Marc Marquez conquista il Gran Premio d'Australia di MotoGP, superando il leader del campionato Jorge Martin in una gara serrata, con Francesco Bagnaia che si è piazzato terzo. Nonostante un inizio sfortunato, Marquez ha messo in scena una rimonta spettacolare, conquistando la sua terza vittoria stagionale. Partito con difficoltà a causa di una visiera strappata finita sotto la sua gomma posteriore, che lo aveva fatto scivolare in sesta posizione, lo spagnolo ha progressivamente recuperato posizioni, superando Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Bagnaia e infine Martin. La sfida tra Marquez e Martin ha raggiunto il culmine negli ultimi quattro giri, quando lo spagnolo ha sorpassato il connazionale, chiudendo in testa nonostante Martin abbia tentato di riprendere il comando. Anche se sconfitto, Martin ha comunque rafforzato la sua leadership nel campionato, ampliando il suo vantaggio su Bagnaia a 20 punti con solo tre gare rimanenti.





LE DICHIARAZIONI DI MARQUEZ, MARTIN E BAGNAIA

Marquez, a fine gara, ha espresso la sua sorpresa per il successo: "Non mi aspettavo di vincere dopo l'errore alla partenza, né di superare Martin, che sembrava molto forte. Ho deciso di non risparmiare la gomma e dare il massimo, rischiando molto nella rimonta". Dall’altra parte, Martin ha dichiarato che le condizioni difficili, in particolare il forte vento, hanno complicato la gara: "È stata una gara dura. Avevo buone sensazioni, ma non sono riuscito a creare un margine di sicurezza per il vento. Mi sono accontentato del secondo posto e dei 20 punti, e va bene così, perché ho guadagnato terreno nel Mondiale". Bagnaia, deluso dal risultato, ha ammesso che avrebbe potuto fare poco di più in questa gara: "Oggi era difficile ottenere di più. Ho dato tutto per restare vicino a Jorge e Marc, ma ho avuto problemi in ingresso curva. Loro sono stati semplicemente migliori".