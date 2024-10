Spunta un figlio segreto di Carlo e Camilla, un uomo ha inviato un minaccioso avvertimento, i sovrani britannici sono in Australia

Secondo il Daily Mail, che pubblica la notizia in esclusiva, tal Simon Charles Dorante-Day, 58 anni, di origine britannica, afferma di essere figlio illegittimo di Carlo e Camilla. Sostiene di essere stato dato in adozione subito dopo la nascita dal personale di Buckingham Palace per proteggere la futura coppia reale.





La visita in Australia

Re Carlo e la regina Camilla sono da venerdì in visita in Australia. Il tour è iniziato a Sydenyu e proseguirà a Canberra lunedì, per poi tornare a Sydney e lasciare l'Australia il 26 ottobre. I servizi di sicurezza reali sono in stato di massima allerta. L’uomo da anni chiede che venga effettuato un test del DNA per dimostrare che lui ha ragione. Intanto Simon Charles Dorante-Day è stato inserito nella lista delle persone da sorvegliare. L’uomo avrebbe infatti un piano per avvicinare la coppia reale. Sono almeno 20 le persone attenzionate per questo viaggio reale, ha dichiarato al Daily Mail Australia un esperto di protezione.





La storia

Secondo quanto racconta Simon Charles Dorante-Day, che avrebbe effettuato delle ricerche, Carlo e Camilla si conobbero nel 1965 al funerale di Winston Churchill. Anche se ufficialmente i due si sarebbero incontrati solo nel 1970 durante una partita a polo al Windsor Great Park. Fu adottato quando aveva circa otto mesi. Era l'agosto del 1966 a Portsmouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Quando partorì, Camilla aveva 18 anni e Carlo 17. L’uomo è padre di nove figli, sostiene che la nonna adottiva, che lavorava per la regina, lo aiutò a organizzare il trasferimento e la sua nuova vita lontano dalla famiglia reale. Ora pretende che la sua storia venga a galla e che sia riconosciuto come legittimo erede al trono al posto di William come erede al trono del Regno Unito e diventare il nuovo principe di Galles. A seguire questa storia sono anche i 29.000 fan su Facebook.