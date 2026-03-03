Alberto Barbera confermato Direttore artistico della Biennale Cinema 2027 e 2028

Venezia sceglie la continuità.

Il Consiglio di amministrazione della Biennale, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera alla guida del Settore Cinema per il biennio 2027-2028.

Una decisione che prolunga un mandato già rinnovato nel 2024 e che sarebbe scaduto dopo l’83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.

LA RIVOLUZIONE DI BARBERA

Le motivazioni ufficiali parlano di qualità delle selezioni, scoperta e lancio di nuovi talenti, crescita del pubblico e diffusione della cultura cinematografica.

Barbera ha avvicinato il Lido a Hollywood, trasformando Venezia in un crocevia sempre più strategico della stagione dei premi americani. Negli anni sotto la sua direzione la Mostra si è imposta come una piattaforma privilegiata verso gli Oscar, diventando sempre di più uno snodo decisivo capace di orientare la corsa alle statuette, coniugando rigore artistico, peso industriale e una centralità mediatica capace di competere con realtà come Cannes. Non solo.

Barbera ha allargato il perimetro simbolico del festival, riconoscendo piena dignità a generi che un tempo sarebbero rimasti ai margini delle grandi rassegne d’autore. Il caso emblematico resta il Leone d’oro assegnato nel 2019 a Joker di Todd Phillips: un cinecomic cupo e autoriale che segnò un punto di non ritorno, legittimando definitivamente l’ingresso della cultura pop e del cinema di franchise nel tempio dei festival.

Una scelta che fece discutere, ma che finì per certificare una trasformazione già in atto, che Barbera seppe intercettare e legittimare prima di altri.





Dopo una prima esperienza tra il 1998 e il 2001, Alberto Barbera ha accompagnato la Mostra attraverso la metamorfosi dell’industria audiovisiva dal 2012, dallo sbarco delle piattaforme alla ridefinizione delle gerarchie produttive globali, mantenendo Venezia al centro della mappa.



