Arriva il caldo africano e l’Italia si prepara ad un Ponte del 2 giugno rovente

Tra le cose da fare in questi giorni, in cima alla lista bisogna aggiungere il cambio di stagione. Con l’arrivo di giugno, infatti, l’Italia saluta le giornate uggiose, gli acquazzoni improvvisi e le grandinate, per lasciare il posto ad un’ondata di calore proveniente dal deserto del Sahara. Spinta dall’anticiclone africano, avvolgerà gran parte della penisola durante il Ponte del 2 giugno, portando un netto rialzo delle temperature, con un aumento medio di circa 4°C.

ANTICICLONE AFRICANO, A FOGGIA E NUORO PUNTE DI 34 GRADI

Il fine settimana sarà caratterizzato da un caldo intenso, con alcune località che raggiungeranno picchi di 34°C, in particolare nelle zone interne della Sardegna. L’afa si farà sentire soprattutto da sabato pomeriggio, quando città come Firenze, Roma, Venezia, Bologna e Torino vedranno un deciso innalzamento delle temperature. Al Sud, invece, l’arrivo dell’anticiclone sarà leggermente ritardato dai venti freschi provenienti da Grecia e Turchia, che per il momento attenueranno l’afa nelle regioni centro-settentrionali.

Oggi, venerdì 30 maggio, sarà la giornata più fresca del weekend, con temperature generalmente sotto i 30°C, fatta eccezione per Roma, Torino, Oristano e alcune aree di Emilia-Romagna e Toscana. Da domani, sabato 31 maggio, il termometro inizierà a salire, soprattutto al Nord e in Sardegna, dove molte province supereranno i 30°C.

Il caldo si intensificherà ulteriormente domenica 1° giugno, con temperature superiori ai 30°C in quasi tutte le province settentrionali. Torino e Bologna toccheranno i 32°C, mentre Milano e Perugia si attesteranno sui 31°C. Il culmine è atteso per lunedì 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica. Le città più colpite dall’afa saranno Foggia e Nuoro, dove si prevedono punte di 34°C. In Sardegna, il caldo sarà praticamente onnipresente, con temperature comprese tra i 31°C e i 34°C.

INIZIA L'ESTATE

Il sole splenderà indisturbato in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente con locali rinforzi dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno molto mosso lo Ionio, mossi gli altri bacini. L’estate sembra dunque iniziare con il botto, portando con sé un assaggio di caldo africano che accompagnerà gli italiani durante le celebrazioni del lungo weekend festivo.