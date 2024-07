Aspettando Deadpool & Wolverine, alla scoperta del Mercenario Chiacchierone

Nome completo all’anagrafe: Wade Winston Wilson , di origini canadesi. Un personaggio anche relativamente giovane, il protagonista di “Deadpool & Wolverine”, se si considera la sua data di nascita editoriale. Era il 1991 quando gli sforzi congiunti di Fabian Nicieza (ai testi) e Rob Liefeld (ai disegni) portarono ai primi passi fumettistici di Deadpool. Una vita sicuramente non facile per Wade, considerando il cancro in fase terminale che era ormai pronto a stroncarne la giovane vita. Non fosse stato almeno per il progetto “Arma X” , un'ambiziosa serie di esperimenti che mirava a riprodurre in altri soggetti il fattore rigenerante di Wolverine. E quindi, idealmente nel suo caso, avrebbe risolto una problematica non da poco. Inutile dire che nulla va nel verso giusto ed è proprio questo che porta alla nascita di Deadpool. Una persona, poi eroe (o meglio, anti-eroe), che vive la sua vita nell’eterna lotta tra la malattia che lo divora e il fattore rigenerante che la combatte. Con quest’ultimo che, in caso di bisogno, è pronto a entrare in funzione anche per curare ferite di qualunque tipo, riuscendo a ricostruire interi arti in caso di incidenti estremi.

UN PERSONAGGIO, MILLE RUOLI



Premesse narrative che, nei decenni, hanno ispirato tantissimi autori, che a loro volta hanno arricchito il carattere di Deadpool. Un personaggio che nel corso del tempo ha saputo mostrarsi camaleontico, vestendo innumerevoli ruoli. Da quello del mercenario prezzolato dalla chiacchiera indomita (da qui il soprannome “Il Mercenario Chiacchierone”) al salvatore dell’umanità in occasione della saga che lo ha visto confrontarsi con presidenti degli USA ritornati sotto forma di zombie. Il tutto con la capacità di non prendersi mai sul serio e di rompere la cosiddetta “quarta parete”, quel muro invisibile che separa spettatori e lettori dai personaggi. Non è raro infatti trovare un Wade che ti parla direttamente, per anticipare magari qualcosa che sta per succedere. Un susseguirsi di storie, anno dopo anno, che sono state una grande altalena narrativa in grado di mostrare ed esaltare anche il lato emotivo di un personaggio assai controverso. E che forse, proprio per questo, per le sue eterne contraddizioni, è tanto amato dal pubblico.





LE GRANDI STORIE DI DEADPOOL

Come prepararsi allora al meglio alla visione di “Deadpool & Wolverine”? Sicuramente qualche lettura ad hoc può tornare decisamente utile. Una pietra miliare è senz'altro “Deadpool I Re Del Suicidio”, arrivata da Marvel in formato Must Have per l’appunto. Una storia in cui la strada del Mercenario Chiacchierone si incrocia con quella di Daredevil, del Punisher e di Spider-Man. I fuochi d’artificio non mancano, quindi. A caratterizzare, nell’ultimo decennio e più, la vita di Deadpool c’è anche la cosiddetta “Uccidologia”, una raccolta di storie che vedono il personaggio canadese alle prese con numerosi altre personalità della Casa delle Idee (e non solo) con un solo obbiettivo: ucciderle. Tanti obiettivi tra cui figura l’intero universo Marvel (più volte) e anche i classici della letteratura. Il che è tutto dire. Ultimo flash anche per una doppia storia che porta la firma del co-creatore del Mercenario Chiacchierone, Rob Liefeld: “Deadpool Cattivo Sangue” e “Deadpool Cattivissimo Sangue” in cui, così come in “Deadpool & Wolverine”, le strade di Wade e di Logan si intrecciano. Ovviamente questa è soltanto la punta di un iceberg che affonda molto in profondità. E che, storia dopo storia, ha plasmato il personaggio che, ancora una volta, porterà tantissimi fan davanti agli schermi cinematografici.