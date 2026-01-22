Australian Open, altra vittoria senza problemi per Jannick Sinner, battuto Duckworth

Australian Open, altra vittoria senza problemi per Jannick Sinner, battuto Duckworth Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

22 gennaio 2026, ore 11:04

A Melbourne il tennista azzurro supera agevolmente anche il secondo turno. Battuto l'australiano James Duchworth in tre set, parziali 6-1, 6-4, 6-2

AVVIO IN DISCESA

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannick Sinner agli Open d’Australia in corso a Melbourne. L’alto atesino nel secondo turno si è sbarazzato senza troppi problemi di James Duckworth, australiano cui non è bastato il supporto del pubblico. Nel primo turno il tennista azzurro aveva battuto il francese Hugo Gaston, che nel terzo set si era ritirato dopo aver perso nettamente i primi due. In queste fasi preliminari del torneo Sinner sta semplicemente scaldando i motori in vista di sfide più impegantive. Contro Alcaraz e non solo.

SINNER SENZA PROBLEMI

Primo set senza storia, Sinner lo ha conquistato in 26 minuti, un 6-1 frutto di due break una superiorità evidente. Leggermente più combattuto il secondo set, durante il quale Jannick ha anche dovuto sventare una palla break; poi però si è imposto con il parziale di 6-4, avendo strappato il servizio all'avversario una sola volta. Decisa accelerazione all'inizio della terza partita, subito un break per avviarsi verso la vittoria: 6-2.

GLI ALTRI INCONTRI

Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3 6-3 6-4 e accede ai sedicesimi degli Australian Open. Avanza anche Luciano Darderi, che supera 6-3 1-6 6-4 6-3 l'argentino Sebastian Baez e al terzo turno sfiderà il russo Karen Khachanov. Finito il sogno del giovane Francesco Maestrelli, battuto in tre set da Novak Djokovic: 6-3, 6-2, 6-2; ma già affrontare un mostro sacro è una grande soddisfazione. Nel doppio del primo slam dell'anno vengono eliminati subito al primo turno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ko 6-7(6/8) 7-6(7/2) 6-4 contro la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens. Saranno le australiane Talia Gibson e Kimberly Birrell invece le prossime avversarie di Sara Errani e Jasmine Paolini nel secondo turno del doppio femminile.


