Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

26 gennaio 2026, ore 10:24

L'altoatesino ha vinto il derby azzurro con Luciano Darderi; grande prestazione di Lorenzo Musetti, che ha spazzato via l'americano Fritz e ora affronterà Djokovic

Jannick Sinner e Lorenzo Musetti: la coppia d’oro del tennis italiano continua a incantare Melborne. Entrambi si sono qualificati per i quarti di finale degli Australian Open. Torna invece a casa Luciano Darderi, uscito sconfitto dal derby con Sinner; tutto secondo pronostico, anche se Luciano - specie nel terzo set- se l'è giocata. Musetti domani sfiderà Novak Djokovic.

DERBY A SINNER

La sfida tra Jannick Sinner e Luciano Darderi di fatto è stata a senso unico. L’altoatesino ha passeggiato nel primo set, archiviato rapidamente con il parziale di 6-1. A inizio del secondo set il numero due al mondo ha dovuto annullare un paio di palle break all’avversario, ma poi si è rimesso in carreggiata e ha veleggiato sicuro verso il 6-3. Il terzo set è stato il più combattuto: Darderi, appoggiato dalla simpatia e dal tifo del pubblico locale, ha avuto quattro palle break nell’ottavo game, ma Sinner ha resistito. Il numero due al mondo ha poi sprecato un match point e tutto si è deciso al tie break: Darderi ha fatto i primi due punti, Sinner poi ne ha piazzati sette di fila. E ha colto la vittoria in due ore e otto minuti. 

UN GRANDE MUSETTI

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale degli Australian Open. L'americano Taylor Fritz è stato spazzato via in tre set, in poco più di due ore. I parziali sono: 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Musetti ha dominato il primo set, con un break dietro l’atro; più tirata la seconda partita, decisa da un servizio strappato nell’undicesimo game. Nel terzo set il carrarino ha controllato la situazione, ha colpito al momento giusto e ha iniziato a pensare alla sfida a Djokovic, volato ai quarti senza giocare grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik.

"SONO CRESCIUTO"

Molto soddisfatto Lorenzo Musetti nelle dichiarazioni dopo il match: “Mi sento molto orgoglioso e felice. Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L'ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite. Ora mi sento più energico e aggressivo, il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a comandare il gioco”


