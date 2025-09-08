Azzurri, folle vittoria contro Israele: l'Italia vince 5-4 con un gol di Tonali al 91esimo

PARTITA PAZZA

I gol, le emozioni, il ribaltamento di situazioni, il timore di una beffa. Poi l’esultanza finale. E’ stata una partita pazza a Debrecen, l’Italia l’ha vinta 5-4. L’attacco funziona, la difesa decisamente no. Gli azzurri si sono anche segnati due autoreti, però se non altro hanno dimostrato di avere carattere. Nella classifica del girone l’Italia è seconda a tre punti dalla Norvegia. Ora bisogna continuare a vincere e sperare in un inciampo dei norvegesi.





AVVIO INCERTO

Fin dalle prime battute si intuisce che lo spirito non è quello di Bergamo: venerdì era un’Italia con tanta voglia di fare, stavolta scende in campo una squadre distratta. Dopo tre minuti Donnarumma esce male e fa autogol, ma il tutto viene cancellato da una carica sul portiere. Ma l’autorete è solo rimandata, è Locatelli che al 16esimo mette la palla nella sua porta intervenendo in scivolata. “Sveglia!” urla Gattuso dalla panchina, ma la reazione non è immediata. Nell’ultimo quarto d’ora però l’Italia alza ritmo e pericolosità: Locatelli con una bella girata al volo colpisce la traversa, poi Kean manda fuori da ottima posizione. Ma è proprio l’attaccante della Fiorentina che al 40esimo sigla il pareggio con un tiro potente e preciso dopo il lancio di Barella e l’assistenza di Retegui. Si va al riposo sull’1-1.





RIPRESA DALLE MILLE EMOZIONI

A inizio ripresa, quando l’Italia sembra voler portarsi in vantaggio, è Israele a riportarsi in vantaggio: il 2-1 lo sigla Dor Peretz all’ottavo minuto. All’azione successiva Kean riporta la situazione in parità con un tiro potente. Ora è la Nazionale di Gattuso a fare la partita, i gol di Politano e Raspadori sembrano chiudere i discorsi, ma le emozioni non sono finite: appena prima del novantesimo nel giro di due minuti l’Italia incassa due gol: autorete di Bastoni e pareggio di Dor Peretz. La beffa viene evitata da Sandro Tonali, che al 91esimo si inventa il gol del 4-5. Donnarumma e compagni soffrono fino al 98esimo, ma alla fine possono esultare. Ma quanta paura!







