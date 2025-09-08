Azzurri, folle vittoria contro Israele: l'Italia vince 5-4 con un gol di Tonali al 91esimo

08 settembre 2025, ore 23:00
A Debrecen partita dalle mille emozioni. L'Italia va sotto per due volte, rimonta e sembra avere un margine rassicurante; ma nel finale rovina tutto e subisce il 4-4. Ma nel recupero ci pensa Tonali
PARTITA PAZZA
I gol, le emozioni, il ribaltamento di situazioni, il timore di una beffa. Poi l’esultanza finale. E’ stata una partita pazza a Debrecen, l’Italia l’ha vinta 5-4. L’attacco funziona, la difesa decisamente no. Gli azzurri si sono anche segnati due autoreti, però se non altro hanno dimostrato di avere carattere. Nella classifica del girone l’Italia è seconda a tre punti dalla Norvegia. Ora bisogna continuare a vincere e sperare in un inciampo dei norvegesi.
AVVIO INCERTO
Fin dalle prime battute si intuisce che lo spirito non è quello di Bergamo: venerdì era un’Italia con tanta voglia di fare, stavolta scende in campo una squadre distratta. Dopo tre minuti Donnarumma esce male e fa autogol, ma il tutto viene cancellato da una carica sul portiere. Ma l’autorete è solo rimandata, è Locatelli che al 16esimo mette la palla nella sua porta intervenendo in scivolata. “Sveglia!” urla Gattuso dalla panchina, ma la reazione non è immediata. Nell’ultimo quarto d’ora però l’Italia alza ritmo e pericolosità: Locatelli con una bella girata al volo colpisce la traversa, poi Kean manda fuori da ottima posizione. Ma è proprio l’attaccante della Fiorentina che al 40esimo sigla il pareggio con un tiro potente e preciso dopo il lancio di Barella e l’assistenza di Retegui. Si va al riposo sull’1-1.
RIPRESA DALLE MILLE EMOZIONI
A inizio ripresa, quando l’Italia sembra voler portarsi in vantaggio, è Israele a riportarsi in vantaggio: il 2-1 lo sigla Dor Peretz all’ottavo minuto. All’azione successiva Kean riporta la situazione in parità con un tiro potente. Ora è la Nazionale di Gattuso a fare la partita, i gol di Politano e Raspadori sembrano chiudere i discorsi, ma le emozioni non sono finite: appena prima del novantesimo nel giro di due minuti l’Italia incassa due gol: autorete di Bastoni e pareggio di Dor Peretz. La beffa viene evitata da Sandro Tonali, che al 91esimo si inventa il gol del 4-5. Donnarumma e compagni soffrono fino al 98esimo, ma alla fine possono esultare. Ma quanta paura!
POLEMICHE SU ISRAELE
L’Italia tornerà in campo il mese prossimo con altre due partite di qualificazione al mondiale. Il primo appuntamento è per l’11 ottobre a Tallin per la sfida all’Estonia, già battuta 5-0 a Bergamo. Tre giorni più tardi, il 14 ottobre, a Udine si giocherà Italia-Israele. Il sindaco della città friulana avrebbe rinunciato volentieri ad ospitare questa sfida vista la presenza degli israeliani, ma le autorità politiche e sportive hanno confermato il match. Da più parti si chiede l’esclusione di Israele dalle competizioni internazionali, visto il massacro in corso a Gaza. Benzina sul fuoco l’ha gettata anche il commissario tecnico della nazionale ebraica, pronunciando parole di pieno e convinto sostegno verso l’Idf, l’esercito israeliano. Tornando al calendario delle partite, gli azzurri il 13 novembre giocheranno in Moldova, gran finale il 16 novembre a san Siro per Italia-Norvegia.
