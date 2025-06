Cinema. “F1” con Brad Pitt sfreccia al box office di tutto il mondo. Deludono “M3gan 2.0” e “Elio”

Un buon fine settimana si è consumato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. In Italia, nonostante le temperature torride, i cinema si sono difesi con 4,2 milioni di euro totali, un dato inferiore allo stesso periodo dello scorso anno, ma era prevedibile dato che nel 2024 c'era il successo di "Inside Out 2".

Anche in Nord America si può brindare, grazie soprattutto a "F1", la pellicola con Brad Pitt sul mondo delle corse, che ha aperto confermando le aspettative degli analisti.

BRAD PITT BRINDA AL SUCCESSO DI F1

Il blockbuster prodotto da Apple Studios e distribuito da Warner Bros. debutta in Nord America con 55,6 milioni di dollari. L'incasso globale è di 144 milioni.

Una vera iniezione di fiducia per gli esercenti e non solo, dato che è il miglior esordio globale per Apple Original Films.

Tuttavia, la pellicola paga lo scotto di avere un budget di produzione tra i 200 e i 300 milioni, quindi non sarà facile raggiungere il punto di pareggio.

In Italia, il film con Brad Pitt si può ritenere abbastanza soddisfacente, con un totale di 2 milioni di euro nei primi cinque giorni di programmazione, di cui 1,5 raccolti nel fine settimana.

LE DOLENTI NOTE: ELIO E M3GAN 2.0

Se "F1" si muove a grande velocità al botteghino, c'è chi fatica molto. L'esordio deludente di "M3gan 2.0", il sequel horror del film del 2023 prodotto da Blumhouse, che in Nord America ha aperto con soli 10,2 milioni di dollari.

Anche in Italia il film non è riuscito a raggiungere la parte alta della classifica, incassando 151 mila euro.

Dall'altra parte c'è "Elio", il cartoon della Pixar che, dopo aver aperto la settimana scorsa con il peggior risultato della storia dello studio, conferma i risultati deludenti.

Nel suo secondo weekend perde il 49% e si piazza al terzo posto con 10,7 milioni di dollari, per un totale di 42,2 milioni che salgono a soli 73 milioni globali.

IL DOMINIO DEI LIVE ACTION

I due cavalli di battaglia continuano ad avere successo al botteghino. In Nord America "Lilo & Stitch" arriva a un totale di 400,1 milioni di dollari che diventano 946 milioni globali.

Il film Disney non riuscirà forse a superare la soglia del miliardo, ma è comunque un successo commerciale di non poco conto. In Italia è a quota 21 milioni di euro.

Il dominio dei live action continua anche con gli ottimi risultati di "Dragon Trainer" che al suo terzo fine settimana aggiunge 19,4 milioni di dollari, per un totale di 200,1 milioni negli USA e 454,5 milioni globali. Non è chiaro fin dove potrà spingersi il titolo, che comunque è da considerarsi un successo.