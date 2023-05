Comunali, ai ballottaggi il centrodestra vince dappertutto, tranne che a Vicenza (per soli 500 voti)

Il centrodestra vince i ballottaggi nei capoluoghi per le elezioni comunali 2023. Difatti, strappa al centrosinistra Ancona e Brindisi. Conferma Massa, Pisa e Siena. Il centrosinistra dal suo canto strappa al centrodestra Vicenza. Alternativa popolare e le liste civiche strappano il sindaco di Terni al centrodestra con l’outsider Stefano Bandecchi.





Schlein

Insomma, risultato deludente per il Pd di Elly Schlein, che vince soltanto a Vicenza con Giacomo Possamai, il giovane candidato sindaco che si è distinto, rispetto al Pd nazionale, chiedendo che nessun big partecipasse alla campagna elettorale. I Dem perdono anche ad Ancona che non solo era l'unico capoluogo di regione in corsa, ma che non era mai stata governata prima dal centrodestra. Un'altra roccaforte che se ne va. Come in Toscana dove i Dem speravano nel 'ribaltone'. Ma niente da fare: le roccaforti rosse Pisa, Siena e Massa si confermano definitivamente come 'ex'. Male anche a Brindisi dove i Dem sostenevano Roberto Fusco dei 5 Stelle e dove non si è riusciti, neanche in questo caso, ad organizzare un'iniziativa elettorale comune con Schlein e Giuseppe Conte.





Sicilia

Male anche il primo turno in Sicilia: il centrodestra si aggiudica Catania dove Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sono stati venerdì scorso a chiudere la campagna elettorale. Ovvero, alla fine nessun effetto Schlein, anzi: per la sinistra è una Caporetto. E rispetto all'agenda inizialmente diffusa, Schlein domani sarà a Bruxelles nel pomeriggio e incontrerà la delegazione Pd alle 16. Mentre mercoledì vedrà il gruppo dei Socialisti e democratici e quindi la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.





Commenti

Giorgia Meloni: "Vinciamo e confermiamo radicamento e forza". Da parte sua il leader della Lega Salvini si è recato ad Arcore dal presidente di Fi Berlusconi per festeggiare, e ha parlato di risultato straordinario per la maggioranza di governo, e ha ironizzato sull’effetto Schlein. "Le amministrative confermano che c'è una tendenza di destra in tutto il paese. Siamo contenti per Possamai a Vicenza e per i molti consiglieri eletti di Azione. Ma il dato è netto: non si vince opponendo al sovranismo di destra il populismo di sinistra e 5S": lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda. "A me pare che complessivamente la vittoria della destra sia netta. Vicenza e' una bellissima vittoria, complimenti a Possamai che ringrazio cosi come ringrazio tutte e tutti coloro che si sono impegnati in questa tornata elettorale": lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Anche questi risultati però - prosegue il leader di SI - segnalano un problema per quello che mi riguarda: continuo a sostenere, non da oggi, che il consenso della destra nel Paese continua ad essere ancora molto forte. E che occorre attrezzare un'alternativa, che non si costruisce in due giorni o in due settimane. E anche laddove si è provato a costruire alleanze larghe non è stato sufficiente, è un percorso più lungo, ma bisogna cominciare per tempo. Perché altrimenti - conclude Fratoianni - diventerà tutto più difficile".