Coppa Davis, l’Italia parte bene, eliminata l’Austria

Paolo Pacchioni

19 novembre 2025, ore 19:51

Decisivi i successi nei singolari di Berrettini e Cobolli. Ora in semifinale c’è il Belgio

BERRETTINI REDIVIVO

Qualcuno aveva messo in dubbio la sua presenza; Matteo Berrettini non solo ha giocato, ma ha anche vinto. Il primo punto conquistato dall’Italia in queste Finals di coppa Davis porta la firma del tennista romano: parziali di 6-3, 7-6 sull’austriaco Jury Rodionov. Nel primo set è stato decisivo il break piazzato da Matteo nell’ottavo game. Più tirato il secondo set, con Berrettini risorto da un paio di situazioni delicate: sotto 5-2, poi sullo 0-40 sul 5-4 ha annullato tre set point all’avversario. Poi nel tie break ha piazzato lo scatto decisivo.

COBOLLI DA PADRONE

Flavio Cobolli ha rispettato il pronostico e ha battuto il rivale austriaco Misolic. Il nostro tennista di punta in questa Davis ha subito indirizzato il match con un break già nel primo game. Il primo set è stato senza storia, il tennista azzurro lo ha archiviato con un eloquente 6-1. Leggermente più combattuto il secondo set, che Cobolli ha comunque conquistato con il parziale di 6-3.

Con le vittorie dei due singolari, non c’è stato bisogno di ricorrere al doppio con Bolelli e Vavassori.

ORA IN SEMIFINALE

Venerdì in semifinale l’Italia affronterà il Belgio, che ha eliminato la Francia. Nella giornata di giovedì si disputeranno due quarti di finale: alla Supertennis Arena, nel padiglione 37 della Fiera di Bologna, appuntamento alle 10.00 per la sfida tra Spagna e Repubblica Ceca. Nel pomeriggio, dopo le 17.00, il confronto tra Germania-Argentina. Una partita che sarebbe bella anche a calcio.

