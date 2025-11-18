Coppa Davis, subito fuori la Francia, Belgio in semifinale

Paolo Pacchioni

18 novembre 2025, ore 21:17

Prima sorpresa a Bologna, mentre Alcaraz rinuncia alla partecipazione. Ora la sfida tra Italia e Austria

PRIMA SORPRESA

Il Belgio è la prima semifinalista della Coppa Davis 2025. E venerdì sarà l’avversario dell’Italia, nel caso in cui gli Azzurri dovessero superare l’Austria. Subito fuori, un po’ a sorpresa, la Francia, che era arrivata qui a Bologna con grandi ambizioni. Transalpini battuti nei due singolari, non c’è nemmeno stato bisogno del doppio. Nel primo match Collignon ha battuto Moutet, che era partito bene ma poi si è fatto prendere dal nervosismo; parziali 2-6, 7-5, 7-5. Poi Bergs ha vinto in due set contro Rinderknek, parziali 6-3 7-6. Alla fine grande festa dei tifosi belgi arrivati a Bologna: non numerosi, ma rumorosi.

﻿IL FORFAIT DI ALCARAZ

Ci ha provato fino all’ultimo. Da Torino, dopo aver perso la finale delle ATP contro Sinner, era comunque arrivato a Bologna per raggiungere i suoi compagni nel ritiro della Spagna nonostante il fastidio avvertito dietro alla coscia destra. Ma gli accertamenti strumentali gli hanno fatto alzare bandiera bianca: a Carlos Alcaraz è stato diagnosticato un edema muscolare al bicipite femorale; nulla di particolarmente grave, ma in queste condizioni non è possibile giocare. È stato lo stesso Alcaraz a dare la conferma ufficiale sui suoi canali social: ha scritto che giocare con la maglia della Spagna è la cosa più bella e ha aggiunto che avrebbe tanto voluto contribuire alla conquista della Coppa Davis. In conferenza stampa il capitano Ferrer si è detto molto dispiaciuto dell’assenza di Alcaraz, ma ha aggiunto di avere fiducia negli altri giocatori.

ORA TOCCA ALL’ITALIA

Gli azzurri romperanno il ghiaccio contro l’Austria. Sulla carta non sembra un match impossibile, ma in Coppa Davis non bisogna mai fidarsi. Appuntamento a partire dalle 16.00 di mercoledì alla Supertennis Arena, lo stadio temporaneo ricavato all’interno della Fiera, al padiglione 37. Senza Sinner e Musetti per l’Italia sarà un po’ più complicato difendere il titolo: ma il forfait di Alcaraz ha tolto un po’ di chance alla Spagna e ha reso più equilibrata la situazione. In Coppa Davis poi il tennis diventa uno sport di squadra e l’Italia una squadra vera ce l’ha: Volandri può contare sull’esperienza di Berrettini, la giovane frizzantezza di Cobolli, la grinta di Sonego; nel doppio Bolelli e Vavassori sono una garanzia. E i ragazzi sembrano uniti e carichi, hanno voglia di lavorare, divertirsi e provare a vincere.

